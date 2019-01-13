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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۱۹

«یک نفر» انیمیشن شد/ جهانی از معنا در ظرف گل سرخ

«یک نفر» انیمیشن شد/ جهانی از معنا در ظرف گل سرخ

انیمیشن «یک نفر» به کارگردانی محبوبه کلایی توسط مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تولید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، جهانی از معنا در یک ظرف گل سرخ، موضوع انیمیشن «یک نفر» به کارگردانی محبوبه کلایی است که در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تهیه شده است.

در خلاصه داستان این فیلم که با موضوع تنهایی و عشق، در مدت زمان سه دقیقه و سی ثانیه ساخته شده، آمده است: «در یک ظرف چینی که ۳ موتیف گل سرخ دارد، جهانی از معنا به پا می‌شود.»

محبوبه کلایی درباره‌ تولید این فیلم گفت: انیمیشن «یک نفر» به واسطه‌ی هویت بصری ایرانی و ارتباط عمیق با ادبیات، یکی از ناب‌ترین تجارب من در دوران دانشجویی است.

وی افزود: موسیقی کار نیز بسیار فاخر و دارای رگه‌هایی از دستگاه نوا و اثری از استاد امیر پورخلجی است.

محبوبه کلایی متولد ۱۳۷۱ در شهر قم و فارغ‌التحصیل کارشناسی طراحی صنعتی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و کارگردانی انیمیشن از دانشگاه هنر است. او ساخت انیمیشن‌های کوتاه «سراب»، «ذهن»، «رابطه» و «سینک» را در کارنامه کاری خود دارد.

اولین حضور «سینک» در جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران بود که موفق به کسب لوح تقدیر بهترین کارگردانی در بخش ملی پویانمایی شد.

کد مطلب 4511667

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