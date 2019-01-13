وجود ۸۰۰ کیلومتر کانال خاکی کشاورزی در نهاوند

به گزارش خبرنگار مهر، مراد ناصری ظهر یکشنبه در جمع اهالی روستاهای «وهمان» و «علمدار» از توابع بخش مرکزی نهاوند با اشاره به پیگیری مطالبات روستاییان، گفت: در روستای «وهمان» کارهای خوبی صورت گرفته که نشان از همت بلند و پیگیری خود اهالی دارد.

وی با تأکید بر اینکه مشکلات مردم باید شنیده شده و برای رفع موانع و تأمین مطالبات به‌حق مردم نهایت تلاش را بکار گرفت، تأکید کرد: تقویت آنتن دهی تلفن همراه و اینترنت، جابجایی و اصلاح شبکه برق و مخابرات، پیگیری مشکلات حوزه کشاورزی، تسطیح و شن‌ریزی زیرگذر روستای حسین‌آباد وهمان از اقدامات قابل‌پیگیری برای این روستا است که باهمت مسئولین در سریع‌ترین زمان اجرایی خواهد شد.

فرماندار نهاوند بابیان اینکه اصلی‌ترین مشکل کشاورزی شهرستان نهاوند وجود بیش از۸۰۰ کیلومتر کانال خاکی کشاورزی است، خاطرنشان کرد: از یک هزار و ۳۹ کیلومتر نهر کشاورزی تنها ۲۳۰ کیلومتر آن اصلاح و بتونی شده و تأمین اعتبار برای این منظور از مطالبات همیشگی ما از مسئولین ارشد کشور و استان بوده است.

وی عنوان کرد: بهسازی و روشنایی معابر، پیگیری مطالبات حوزه کشاورزی، تقویت اینترنت و تلفن همراه و جابجایی تعدادی از تیرهای برق واقع در معابر روستا از تعهداتی است که برای روستای علمدار قابل‌پیگیری است.

ناصری تصریح کرد: رفع و حل مشکلات موجود ابتدا به دست مردم سپس با پیگیری شورا و دهیار روستاها امکان‌پذیر است لذا اگر در منطقه‌ای پیشرفت می‌بینید باید قدردان زحمات و پیگیری این عزیزان باشید.