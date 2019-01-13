به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، وزیر انرژی عربستان، خالد الفالح، روز یکشنبه در ابوظبی گفت: بازار نفت در مسیر درستی قرار دارد و نیازی به برگزاری جلسه‌فوق‌العاده اوپک قبل از ماه آوریل وجود ندارد. قرار است در جلسه ماه آوریل برای سیاست تولید نفت برای ایام باقیمانده ۲۰۱۹، تصمیم‌گیری شود.

او گفت: بازار نفت در مسیر درستی قرار دارد و به سرعت متوازن خواهد شد، اما تولیدکنندگان در صورت لزوم اقدامات بیشتری انجام خواهند داد.

فالح که در یک کنفرانس نفتی صحبت می‌کرد، گفت: اگر فراتر از سروصدای داده‌های هفتگی و رفتارهای گلّه‌وار گمانه‌زن‌ها بنگریم، من متقاعد شده‌ام که ما در مسیر درستی قرار داریم و بازار نفت به سرعت به وضعیت متوازن خواهد رسید.

او اضافه کرد: اگر ما متوجه شویم که نیاز به اقدامات بیشتری وجود دارد، ما این اقدامات را به صورت یکپارچه با شرکای خود در اوپک و غیراوپک، به صورت تشریک مساعی انجام خواهیم داد.

فالح گفت که منابع ثانویه اعلام کرده‌اند که تولید نفت اوپک در ماه دسامبر بیش از ۶۰۰ هزار بشکه در روز از ماه نوامبر کمتر شده است.

او گفت: ما در عربستان سعودی، فراتر از تعهدات خود عمل کردیم و هم تولید و هم صادرات خود را کاهش دادیم.