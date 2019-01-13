تیم فوتسال دریژنو فرخ شهر در لیگ برتر ماندگار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال وبختیاری، لیگ برتر فوتسال بانوان از ۱۹ مرداد با حضور ۱۱ تیم آغاز و ۲۲ دی ماه با کسب مقام اول توسط تیم شرکت ملی حفاری ایران و حضور تیم دریژنو درلیگ فصل آینده پایان یافت.

تیم دریژنو در ۲۰ بازی با کسب چهار برد و ۱۲ امتیاز جایگاه نهم جدول را به خود اختصاص داد و در لیگ باقی ماند.

این تیم از سال ۱۳۷۸ تشکیل و از سال ۱۳۹۳ به عنوان نماینده استان وارد لیگ دسته سه کشور شد و بهار امسال با کسب جایگاه دوم در مسابقات لیگ دسته اول به لیگ برتر صعود کرد.

پروین طهماسبی، معصومه همتی، الهام کریمی، فاطمه بهرامی، بهاره حسین پوریان، هانیه علیمردانی، زهرا عامری کیا، راضیه جعفری، پریسا یعقوبی، راضیه علیمردانی، الهام شیخی، مائده حسینی، یلدا اورکی و افسانه اپرا بازیکنان تیم دریژنو هستند.

زهرا علی بابایی سرپرستی، زهره صابری سر مربی و لاله درخشنده و فاطمه علی بابایی کمک مربیگری تیم فوتسال بانوان دریژنو فرخشهر را بر عهده داشتند.