پرداخت وام بدون سپرده ۱۱۰میلیونی به سازندگان بافت‌ فرسوده

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ عشایری در نشست خبری نخستین نمایشگاه مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری با بیان اینکه ارکان بازآفرینی شهری ۵ رکن دولت، شهرداری، توسعه گران، تسهیلگران و مردم هستند گفت: کل منابعی که برای بازآفرینی شهری پیش بینی شد ۶ هزار میلیارد تومان برای سال ۹۷ بود و این مبلغ برای همه استانها توزیع شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از این ۶ هزار میلیارد تومان به بخش تسهیلات نوسازی بافت های فرسوده برای سازندگان و مردم ساکن در این بافت ها تخصیص یافته است و هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نیز صرف تجهیز دستگاههای خدماتی برای احداث تاسیسات زیربنایی و روبنایی در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری افزود: از ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی که به تسهیلات اختصاص یافته است، قرار است به ازای هر واحد مسکونی در کلان شهرها و تهران ۵۰ میلیون تومان با سود ۹ درصد و سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان با سود ۹ درصد بدون سپرده گذاری وام داده شود. همچنین برای سازندگان نیز تا سقف ۱۱۰ میلیون تومان بدون سپرده گذاری امکان پرداخت وام وجود دارد که ۵۰ میلیون تومان آن با سود ۹ درصد و ۶۰ میلیون تومان با سود ۱۸ درصد در تهران و کلان شهرها و در سایر شهرها به شکل ۴۰ میلیون تومان با سود ۹ درصد و ۷۰ میلیون تومان با سود ۱۸ درصد است.

عشایری خاطرنشان کرد: تاکنون برای احداث ۷۰ هزار واحد مسکونی تقاضای صدور پروانه ساختمانی در بافت‌های فرسوده سراسر کشور ارائه شده که ۳۵ هزار واحد آن توسط انبوه سازان و مردم و ۳۵ هزار واحد دیگر بر روی اراضی دولتی واقع در بافت های فرسوده از سوی توسعه گران درخواست داده شده است. بنابراین تاکنون برای ۷۰ هزار واحد از ۱۰۰ هزار واحد برنامه هدف وزارت راه و شهرسازی برای ساخت سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی تقاضا شکل گرفته است.

وی در پاسخ به این پرسش که تاکنون کدام دستگاههای دولتی اراضی خود در بافت های فرسوده را برای اجرای برنامه بازآفرینی شهری اختصاص داده اند اظهار داشت: تاکنون اراضی متعلق به دستگاههای تابعه وزارت راه و شهرسازی، اراضی متعلق به شهرداری تهران و همچنین زمین های شهرداری های ۸ شهر دیگر اراضی خود معادل ۱.۶ میلیون متر مربع که آماده ساخت ۳۵ هزار واحد مسکونی هستند، برای اجرای برنامه بازآفرینی شهری ارائه داده اند. در خصوص سایر دستگاهها نیز در حال پیگیری هستیم. وزارت نیرو نیز ۱۰ هکتار بافت فرسوده دارد که ۳ هکتار آن مستحدثات دارند.

عشایری تاکید کرد: به دستور رئیس جمهور قرار است علاوه بر اراضی دولتی واقع در بافت های فرسوده هدف، اراضی واقع در محلات همجوار بلافصل نیز به این بخش اختصاص یابد. مثلا با توجه به اینکه محله فرحزاد تهران محله هدف بازآفرینی شهری است، محله همجوار آن که سعادت آباد است هم شامل دستور رئیس جمهور می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سئوالی مبنی بر نحوه واگذاری شرکت های عمران و مسکن سازان به عنوان شرکت های ساخت و ساز که به زیر مجموعه شرکت عمران و بهسازی شهری فعالیت می کردند و سرنوشت واگذاری آنها به بخش خصوصی گفت: سال ۹۲ طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، این شرکت ها به بخش خصوصی واگذار شد. بخشی از آنها به عنوان بدهی دولت به بانک عامل بخش مسکن به این بانک اختصاص یافت و کار واگذاری را وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان خصوصی سازی پیگیری می کرد. پس از واگذاری این شرکت های تابعه، شرکت عمران و بهسازی شهری عمران تغییر ماهیت داده و از شرکت ساخت و ساز به شرکت سیاستگذار تغییر یافت و اسم آن نیز از عمران و بهسازی شهری به بازآفرینی شهری تغییر کرد. این شرکت هیچ گونه دخالتی در نحوه واگذاری ها نداشت.

وی درباره علت توقف پروژه ۱۰۰ واحدی محله سیروس تهران گفت: به محض آنکه کلنگ زنی این محله آغاز شد پیمانکار نیز کار خود را آغاز کرد که بلافاصله ۳ اتفاق رخ داد. یکی اینکه شرکت گاز به دلیل برخی تغییرات در لوله اصلی گاز منطقه، جلوی فعالیت را گرفت و سه ماه پروژه متوقف شد. همچنین قرار بود که شهرداری به این پروژه پروانه ساختمانی بدهد اما سه بار شهردار تهران تغییر کرد. مشکل سوم این بود که قیمت ها در قرارداد اولیه بر اساس فهرست بهای نهایی قیمت تمام شده ساخت و ساز نبود بلکه بر اساس قیمت مصالح ساختمانی در روز کلنگ زنی بود. به همین دلیل قرار شد تا قرارداد با پیمانکار مجددا بررسی شود. در حال حاضر هم پروانه ساخت صادر شده و هم کمیسیون ماده ۵ شهرداری آن را تایید کرده است. فردا هم قرار است رقم جدید قرارداد با پیمانکار بررسی شود.