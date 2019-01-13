افزایش موارد ابتلا به HIV در بین زنان از طریق تماس جنسی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی گویا، افزود: به نظر می رسد در کنار پرداختن به موضوع پیشگیری از HIV در بین معتادان تزریقی، باید به طور جدی به مسئله پیشگیری از ابتلا به این عفونت در بین صاحبان رفتارهای پرخطر جنسی و به ویژه جوانان نیز توجه جدی داشته باشیم. در همین راستا پیشگیری، اهمیت فوق العاده زیادی دارد و خانواده ها به ویژه والدین و اولیای مدارس، در آموزش های پیشگیری ابتلا به عفونت HIV می توانند نقش بسیار مهمی را ایفا کنند، چراکه در غیر این صورت باید شاهد افزایش ابتلا به این عفونت در بین زنان و جوانان باشیم.

وی تصریح کرد: طبیعی است که عدم توجه به آموزش های پیشگیرانه به زنان و جوانان، خطر دیگری به همراه دارد و آن، انتقال عفونت HIV از مادر به کودک است. سال گذشته ۱۱۳ مورد ابتلای زنان باردار به عفونت HIV در کشور شناسایی شد که با پیگیری دقیق و درمان همه این افراد، فقط ۲ مورد کودک مبتلا به HIV در کشور متولد شدند و این ثمره یک کار سنگین در سطح کشور است که چنانچه کوچکترین غفلت و تاخیری در آن صورت گیرد، پیامدهای بهداشتی و اقتصادی بسیار سنگینی در پی خواهد داشت.

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت در پایان افزود: علاوه بر خانواده، مدارس و به خصوص دبیرستان ها و دانشگاه ها محیط هایی هستند که می توانند در آموزش های پیشگیری از ابتلا به عفونت HIV به جوانان نقش بسیار مهمی داشته باشند.