۳۰۰۰ پرستار در چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید شیرانی ظهر یکشنبه در همایش تجلیل از پرستاران چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه سه هزار پرستار در چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند، اظهار داشت: پرستاران در بیمارستان های شهرکرد، بروجن، فارسان، اردل و ... فعالیت می کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بیان کرد: بیش از دو هزار پرستار از دانشکده های پرستاری چهارمحال و بختیاری فارغ التحصیل شدند.

وی بیان کرد: ۳۵۰ دانشجو در دانشکده های پرستاری چهارمحال و بختیاری در حال تحصیل هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بیان کرد: پرستاری یک شغل پاک و ملکوتی است.

وی عنوان کرد: پرستاری از مهمترین شغل های حوزه سلامت به شمار می روند.