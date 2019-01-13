جزئیات اتهامات روحانی محکوم به خلع لباس منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی دادستانی کل ویژه روحانیت در اطلاعیه ای در رابطه با جزئیات اتهامات حسن آقامیری اعلام کرده است:

اولاً اتهامات منتسب به وی که مستند به دلایل و مدارک موجود در پرونده می باشد، عبارت است از:

الف- توهین به مقدسات از طریق تمسخر و ایجاد شبهه در احکام ضروری اسلام از قبیل قصاص و تردید در اصالت قرآن کریم و اعتقاد به تحریف آن و تفاسیر خلاف صریح آیات شریفه قرآن درباره بهشت و جهنم و نیز نسبت دادن حکایات واهی و اهانت آمیز به برخی از ائمه معصومین(ع)

ب_ نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی موجب تزلزل در اعتقادات مردم و جوانان مخاطب وی نسبت به معارف و اصول مسلم اسلام میشود.

ج- ارتکاب اعمال و رفتار خلاف شئون روحانیت و در نتیجه هتک حیثیت روحانیت که از بیان مصادیق آن خودداری می شود.

ثانیاً جلسه دادگاه رسیدگی کننده به ریاست یا با حضور حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای منتظری نبوده و این مطلب خلاف واقع است.

ثالثاً قطعاً اینگونه رفتار در برابر احکام صادر شده و اقدامات دادگاه پسندیده و منطبق با قانون نبوده و دادسرا و دادگاه را از ایفای رسالت و وظیفه قانونی خود باز نخواهد داشت بدیهی است هر متهم یا محکوم می تواند در چارچوب قانون حقوق خود را از مراجع ذیصلاح پیگیری نماید.