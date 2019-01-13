برگزاری نشست جشن تکلیف دانش آموزان عشایری جنوب و مرکزکشور دریاسوج

به گزارش خبرنگار مهر، هادی زارع پور بعدازظهر یکشنبه در دومین نشست جشن تکلیف دانش آموزان عشایری جنوب و مرکز کشور در یاسوج افزود: جشن تکلیف دانش آموزان در قالب دوره آموزشی از ۲۴ بهمن ماه به مدت سه روز برگزار می‌شود.

وی هدف از برگزاری این جشن را اجرایی کردن منویات مقام معظم رهبری، توسعه و تعمیق فرهنگ اقامه نماز و اجرای اهداف نظام تعلیم و تربیت عنوان کرد.

زارع پور افزود: در این جشن که در گچسارن و برای دانش آموزان عشایری مناطق جنوب و مرکز کشور برگزار می شود، ۵۰۰ دانش آموز پسر حضور خواهند داشت.

وی تصریح کرد: این جشن برای دانش آموز پسر مدارس عشایری و برای دوره دوره متوسطه اول برگزار خواهد شد.

زارع پور استانهای کهگیلویه و بویراحمد، فارس، خوزستان، اصفهان، یزد چهارمحال بختیاری، کرمان و خراسان جنوبیرا استانهای شرکت کننده در این جشن عنوان کرد.