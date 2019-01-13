حضور فیزیکی پلیس در معابر باعث ایجاد امنیت ترافیکی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار عصر یکشنبه در دیدار با کارکنان راهور ایلام اظهار داشت: فعالیت پلیس راهور یک فعالیت تاثیرگذار و نقش بسزایی در پیشگیری ازحوادث ترافیکی دارد.

وی افزود: حضورفیزیکی پلیس درمعابر باعث ایجاد امنیت ترافیکی و مایه آرامش و قوت قلب مردم است.

امام جمعه ایلام در رابطه با ضرورت فرهنگ سازی قوانین ترافیکی درجامعه گفت: تذکر دادن باعث اصلاح رفتارهای غلط می شود.

وی تصریح کرد: پلیس برنامه های خوبی نظیر آموزش دانش آموزان در مدارس از صداوسیما از چندسال قبل دنبال کرده است.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه ایلام درپایان براعمال قانون توام با مهربانی تاکید و ازکارکنان خواست رعایت حسن خلق و سعه صدر درپاسخگوی به ارباب رجوع در دستور کارقرار دهند.

کاهش ۳۳ درصدی تصافات فوتی در معابر شهری ایلام

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایلام نیز به کاهش ۳۳ درصدی تصافات فوتی در معابر شهری اشاره و افزود: از اول امسال تا به امروز برابر بررسی های صورت گرفته تصادف های فوتی معابر درونشهری استان ایلام به نسبت مدت مشابه سال گذشته با شش نفر کشته کمتر ۳۳ درصد کاهش یافته است.

سرهنگ محسن ناصری، موتورسیکلت سواران متخلف و عابرین پیاده را آسیب پذیرترین کاربران ترافیک درتصافات دانست و اضافه کرد: در مجموع این دو گروه ۷۰ درصد تصادفات درونشهری استان را به خودشان اختصاص دادند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان درادامه به آموزش ۳۰ هزارنفرازدانش آموزان به عنوان هیماران پلیس اشاره و تصریح کرد: رویکرد آموزشی در اولویت کاری پلیس قرارداشته و آموزش را معطوف به همه اقشار جامعه دانسته که می تواند از مهدکودک ها شروع و تا دانشگاه ادامه داشته باشد.