به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نقی حیدری صبح سهشنبه در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی شهر بندرعباس، اظهار کرد: بر اساس گزارش مرکز کنترل ترافیک راهور استان در حال حاضر ترافیک در معابر شهر بندرعباس و سایر شهرهای هرمزگان آرام و روان است و گره ترافیکی خاصی گزارش نشده است.
وی افزود: بر اساس گزارش همکاران پلیس در جادههای مواصلاتی استان نیز ترافیک در جریان است و مشکل خاصی گزارش نشده است.
رئیس پلیس راهور هرمزگان با اشاره به پیگیری وضعیت پلهای آسیبدیده، گفت: در جلسهای که روز گذشته در استانداری برگزار شد، موضوع پلهای آسیب دیده مورد بررسی قرار گرفت و با تلاش دستگاههای مربوط به ویژه ادارهکل راه و شهرسازی و پیگیریهای استاندار و فرمانده انتظامی استان امیدواریم طی روزهای آینده تعدادی از این پلها دوباره به چرخه ترافیک بازگردند.
حیدری با اشاره به بازدید صبحگاهی خود از مسیرهای منتهی به شهرستان قشم نسبت به حرکت خلاف جهت برخی رانندگان هشدار داد و بیان کرد: متأسفانه در ساعات اولیه صبح شاهد تردد برخی خودروها در خلاف جهت مسیر بودم که این اقدام در جادههای مواصلاتی بسیار خطرناک و حادثهآفرین است.
وی ادامه داد: برخی رانندگان در ساعات ابتدایی روز خسته یا خوابآلود هستند و حرکت خلاف جهت میتواند در هر لحظه موجب برخورد شاخبهشاخ خودروها و بروز تلفات شود.
رئیس پلیس راهور هرمزگان از رانندگان خواست برای صرفهجویی در زمان یا نرفتن تا دوربرگردان به هیچ عنوان وارد مسیر مخالف نشوند و گفت: رعایت قوانین احترام به جان خود سرنشینان و سایر کاربران ترافیکی و همچنین احترام به اخلاق اجتماعی است و امیدواریم با رعایت مقررات شاهد کاهش تصادفات و تلفات جادهای باشیم.
۲۶ درصد تصادفات جرحی و فوتی هرمزگان مربوط به موتورسواران است
حیدری در ادامه با اشاره به نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی و تردد برخی دانشآموزان با موتورسیکلت، اظهار کرد: در جلسه روز گذشته استانداری درباره سرویس مدارس تأکید شد در صورت حضوری بودن مدارس خانوادهها نسبت به ثبتنام فرزندان خود در سرویسهای مدارس و شرکتهای مورد تأیید اقدام کنند.
وی افزود: پلیس آمادگی کامل دارد با همکاری آموزش و پرورش از تردد نوجوانان با موتورسیکلت برای رفتوآمد به مدارس جلوگیری کند.
رئیس پلیس راهور هرمزگان، گفت: آموزشهای ترافیکی از ماههای گذشته توسط اداره فرهنگ ترافیک آغاز شده و این آموزشها از طریق بیلبوردهای شهری، آموزش حضوری در ادارات، رسانهها، مطبوعات و فضای مجازی دنبال شده است تا خانوادهها نسبت به خطراتی که دانشآموزان و نوجوانان را تهدید میکند، آگاهی بیشتری پیدا کنند.
حیدری با بیان اینکه حدود ۲۶ درصد تصادفات جرحی و فوتی هرمزگان مربوط به موتورسواران بوده است، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از این حوادث مربوط به گروه سنی ۱۵ تا ۲۵ سال است.
وی ادامه داد: متأسفانه جوانان در اثر این حوادث یا جان خود را از دست میدهند یا با آسیبهای جدی مانند شکستگی، قطع عضو و آسیب نخاعی مواجه میشوند که بسیاری از این صدمات جبرانناپذیر است.
خانوادهها نقش مهمی در جلوگیری از تردد دانشآموزان با موتورسیکلت دارند
رئیس پلیس راهور هرمزگان با تأکید بر نقش خانوادهها در پیشگیری از حوادث دانشآموزان، گفت: پلیس نمیتواند در تمام شهرها، خیابانها و تقاطعها به صورت دائمی مراقب تکتک دانشآموزان باشد و بهترین کسانی که میتوانند در این زمینه به پلیس کمک کنند، اولیا و مربیان و به ویژه خانوادهها هستند.
حیدری، افزود: پدر و مادرها بیشترین دسترسی و نظارت را بر فرزندان خود دارند و نباید برای فرزندانی که هنوز به سن قانونی نرسیدهاند، موتورسیکلت تهیه کنند.
وی بیان کرد: چه ضرورتی دارد پدر خانواده برای نوجوان ۱۰، ۱۱ یا ۱۲ ساله موتورسیکلت به عنوان هدیه تولد تهیه کند یا به او وعده خرید موتورسیکلت بدهد بهتر است اجازه دهیم دانشآموز به سن قانونی برسد، گواهینامه موتورسیکلت دریافت کند و سپس وسیله نقلیه در اختیار او قرار گیرد.
رئیس پلیس راهور هرمزگان، هشدار داد: خانوادههایی که پیش از رسیدن فرزندانشان به سن قانونی برای آنها موتورسیکلت تهیه میکنند، باید آمادگی مواجهه با حوادث بسیار ناگوار و جبرانناپذیر را داشته باشند.
کاهش تصادفات فوتی هرمزگان برای دومین سال پیاپی
حیدری با اشاره به روند کاهش تصادفات فوتی در استان، اظهار کرد: سال گذشته در حوزه درونشهری شاهد کاهش تصادفات بودیم و امسال نیز برای دومین سال پیاپی با تعامل و همکاری دستگاههای مختلف از جمله صداوسیما، راهداری، شهرداری و فرماندهی انتظامی، کاهش تصادفات فوتی رقم خورده است.
وی تأکید کرد: برای پلیس حتی یک تصادف فوتی نیز زیاد است و نباید هیچ خانوادهای به دلیل یک حادثه رانندگی داغدار عزیز خود یا نانآور خانواده شود.
رئیس پلیس راهور هرمزگان در پایان از خانوادهها خواست در روزهای باقیمانده تا آغاز مدارس نظارت بیشتری بر تردد دانشآموزان داشته باشند و گفت: تنها چند روز تا آغاز سال تحصیلی باقی مانده است و اگر دانشآموزی در این مدت با موتورسیکلت دچار حادثه شود و دست یا پای او آسیب ببیند، ممکن است سه تا چهار ماه از مدرسه و تحصیل عقب بماند.
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