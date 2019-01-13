جرج لیکنز سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا زنوزی مطلق مالک باشگاه تراکتورسازی پس از بررسی گزینه‌های مورد نظر در نهایت جرج لیکنز را برای هدایت سرخ پوشان انتخاب کرد.

سرمربی جدید تراکتورسازان با یک دستیار در تبریز حاضر خواهد شد.

وی به عنوان معمار نسل طلایی فوتبال بلژیک شناخته می‌شود و سوابق پرباری را در کارنامه فنی خود دارد.

لیکنز تیم ملی بلژیک را به جام جهانی ۹۸ رهنمون ساخت و در دومین بار در سال ۲۰۱۰ وقتی که تیم ملی بلژیک در بدترین دوران تاریخ خود به سر می‌برد و در رنکینگ جهانی فیفا رتبه حدود ۶۰ را داشت عهده‌دار هدایت این تیم شد و با دعوت از بازیکنانی مانند وینسنت کمپانی، ادن هازارد، لوکاکو، کورتوا، نایگولن و فلیپ دیبروین تیمی تشکیل داد که در آن مقطع رنکینگ تیم‌ملی بلژیک را تا رده ۱۸ جهان ارتقا داد تا حال تیم‌ملی بلژیک با همین بازیکنان در رده سوم جام جهانی ۲۰۱۸ قرار گیرد.

از سوابق دیگر جرج لیکنز می توان به سرمربی‌گری تیم ملی تونس و الجزایر (۲ بار) و تیم ملی مجارستان اشاره کرد.

در رده باشگاهی نیز وی سابقه قهرمانی با تیم کلوب بروژ و قهرمانی در جام حذفی و سوپرکاپ ترکیه با ترابزون اسپور، قهرمانی جام حذفی با تیم سیرکل بروژ، سوپرکاپ بلژیک با تیم اندرلشت و حضور در تیم خنک و لوکرن که همگی از باشگاه‌های مطرح فوتبال بلژیک هستند را در کارنامه دارد.

سایت باشگاه تراکتورسازی از میزان و مدت قرارداد لیکنز مطلبی را عنوان نکرده است.

هدایت تراکتورسازی ابتدای این فصل بر عهده جان توشاک سرمربی ولزی بود ولی وی بعد از چند هفته از سمت خود کنار رفت و محمد تقوی سرمربی این تیم تبریزی شد. تقوی هم چند روز پیش از سمت خود استعفا کرد و جای خود را به لیکنز داد.