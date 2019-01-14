محمد شریفی‌مقدم، در گفتگو با خبرنگار مهر، به برگزاری مراسم روز پرستار اشاره کرد و اظهار داشت: در حالی مراسم روز پرستار در سراسر کشور برگزار شد که متاسفانه شرایط برای پرستاری و پرستاران نامساعد بوده و نتیجه این شرایط نامطلوب متوجه مردم و بیماران است.

وی با عنوان این مطلب که قاطبه پرستاری از عملکرد وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و دولت به شدت ناراضی هستند، گفت: معوقات پرستاری به بیش از یک سال رسیده و فشار سنگین ناشی از اضافه کاری های اجباری و کمبود شدید نیرو، و همچنین شیفت های غیرمتعارف از یک بیمارستان به بیمارستان دیگر، موجبات آسیب پرستاران را فراهم آورده است.

شریفی مقدم با اشاره به اضطراب حرفه پرستاری که ناشی از نگرانی سلامت بیماران است، افزود: افسردگی، بیماری های اسکلتی -عضلانی و از همه مهم تر، تبعیض های بی امان در پرداخت ها و برخوردهایی که با پرستاران صورت می گیرد، شرایطی را رقم زده است که پرستاران نتوانند خدمات مراقبتی لازم در شأن بیماران و مردم را ارائه دهند.

دبیرکل خانه پرستار، ادامه داد: در این شرایط، شاهد برگزاری جشن های نمایشی برای پرستاران بودیم که اگر کسی از بیرون نگاه کند و نداند پرستاری در چه شرایطی به سر می برد، فکر می کند پرستاران چقدر راضی هستند.

شریفی مقدم تاکید کرد: بیش از ۹۷ درصد پرستاران از وضعیت موجود و عملکرد وزارت بهداشت در حوزه پرستاری ناراضی هستند.

وی با انتقاد از عملکرد رسانه ملی در پرداختن به مسائل و مشکلات حرفه پرستاری در کشور، گفت: متاسفانه رسانه ملی که می بایست انعکاس دهنده واقعیت های موجود پرستاری باشد، هیچ برنامه ای در بخش سیما برای پرستاران نداشت. در حالی که مسائل و مشکلات پرستاری آسیب شناسی شود تا مردم و مسئولین بدانند شرایط پرستاری در کشور چگونه است.

شریفی مقدم افزود: با سرپوش گذاشتن بر واقعیت های انکار ناپذیر پرستاری، حالا مسائل پرستاران کشور تبدیل به معضل برای مردم شده است.

دبیرکل خانه پرستار، تاکید کرد: مسئولان و متولیان امر اگر نخواهند هرچه زودتر این «دمل چرکین» را جراحی کنند، کل بدنه نظام سلامت را درگیر خواهد ساخت و در این بین، مردم و بیماران آسیب می بینند.

وی با انتقاد از شوهای پرستاری که وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی در سراسر کشور برگزار کردند، اظهارداشت: پرستاری از درون در حال انفجار است و می بایست هرچه زودتر راهکاری برای حل مشکلات پرستاران اتخاذ کرد.

دبیرکل خانه پرستار با عنوان این مطلب که وضعیت نیروی پرستاری در کشور یک دوم حداقل استاندارد جهانی و یک چهارم متوسط جهانی است، افزود: پرستاری کشور در شرایط خوبی به سر نمی برد.