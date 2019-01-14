عرضه روزانه ۵۰۰ تن گوشت مرغ تنظیم بازاری در میادین میوه و تره بار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مدیر کل دفتر برنامه ریزی، تامین، توزیع، تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی افزود: عرضه گوشت مرغ از سوی شرکت پشتیبانی امور دام تا متعادل شدن قیمت برای مصرف کننده ادامه خواهد یافت.

مسعود بصیری افزود: حدود ۸۵ درصد مرغ های عرضه شده توسط شرکت پشتیبانی امور دام در میادین میوه و تره بار تهران منجمد و مابقی گرم است.

وی اظهار داشت: گوشت مرغ منجمد با قیمت هر کیلو گرم ۸ هزار و ۹۰۰ تومان برای مصرف کننده عرضه می شود.

بصیری تصریح کرد: با نوسان قیمت گوشت مرغ در بازار، ورود شرکت پشتیبانی امور دام در عرضه این محصول از اول دی ماه پر رنگ تر شده است.

وی در عین حال گفت: کار گروه تنظیم بازار، قیمت گوشت مرغ گرم در بازار خرده فروش ها برای مصرف کننده را در تاریخ ۱۳ آذر ماه امسال ۹ هزار و ۸۰۰ تومان مصوب کرد و مقرر شد در صورت افزایش و یا کاهش بیش از ۵ درصدی این قیمت، شرکت پشتیبانی امور دام به منظور تعادل قیمت اقدام به عرضه و یا خرید و ذخیره مرغ کند.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی، تامین، توزیع، تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی اظهارداشت: شرکت پشتیبانی امور دام دارای ذخیره مرغ به اندازه کافی است واین ظرفیت وجود دارد تا هر زمان که بازار نیاز داشته باشد عرضه گوشت مرغ انجام شود.

وی در باره تامین گوشت مرغ شب عید نیز اظهار داشت: برای تامین نیاز گوشت مرغ شب عید با قیمت مناسب نیزبرنامه ریزی های لازم صورت گرفته و در صورت نیاز شرکت پشتیبانی امور دام می تواند به منظور تنظیم قیمت بازار به موقع برای عرضه مرغ ورود پیدا کند.