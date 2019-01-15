امضای تفاهمنامه همکاری میان فرهنگستان زبان و کتابخانه ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، اشرف بروجردی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی و غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی تفاهم نامه همکاری را با هدف توسعه فعالیت ها و همکاری های علمی، پژوهش و آموزش و استفاده از ظرفیت های مشترک به امضاء رساندند.

در این نشست که به میزبانی دفتر ریاست سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار شد، اشرف بروجردی ضمن خیر مقدم به هیات فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، اظهار کرد:‌ یکی از اهداف ما در سازمان اسناد و کتابخانه ملی این است که منابع کتابی و سندی را در اختیار همه مراکز فرهنگی و پژوهشی که نیازمند آن ها هستند قرار دهیم و متقابلاَ ما هم بتوانیم از منابع، مراکز دیگر استفاده کنیم.

او ادامه داد: در بخش فرهنگ و ادب، فرهنگستان منبعی برای این داشته ها و دانسته ها است. سازمان اسناد و کتابخانه ملی طبق وظیفه خود باید آنچه که مربوط به منابع ایران شناسی و اسلام شناسی است جمع آوری کند که ادبیات نیز یک بخش عمده ای از این مبحث است. به همین منظور تصمیم گرفتیم که تعاملی با فرهنگستان زبان و ادب داشته باشیم و تبادلاتی را در زمینه کتاب و اسناد انجام دهیم.

بروجردی ابراز داشت: یکی از کارهایی که ما در سازمان آغاز کرده ایم تمرکز بر روی مباحث علمی است، ما می خواهیم مباحث علمی را از حالت روتین خارج کنیم و با جمع آوری داشته های اساتید و نویسندگان مختلف، مباحثشان را به بحث بگذاریم و در نهایت از آن ها دیدگاه های جدیدی استخراج کنیم. به عبارتی می خواهیم موزه اندیشه ای در کتابخانه ملی بنا کنیم. در بخش ادبیات این فعالیت، فرهنگستان زبان و ادب فارسی می تواند کمک های فراوانی داشته باشد.

غلامعلی حداد عادل نیز در این نشست ابراز داشت: این محوطه کتاب خانه ملی و اطراف آن یکی از بهترین سرمایه گزاری های انقلاب اسلامی در این ۴۰ سال است. سازمان اسناد و کتابخانه ملی اولین بنای فرهنگی بود که در اینجا بنا و بعد به تعداد مراکز فرهنگی در اطراف اینجا افزوده شد.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی تاکید کرد: همه فرهنگستان ها از جهتی نیازمند همکاری با سازمان اسناد و کتابخانه ملی هستند، فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی نیز از آنجایی که با تالیف سروکار دارد نیازمند همکاری با سازمان اسناد و کتابخانه ملی است. مجموع کتاب هایی که اعضای فرهنگستان ما در در مدت تالیف کرده اند از هزار مجلد تجاوز می کند.

او افزود:‌ ما به این همکاری خیلی امیدواریم و این تفاهم نامه ها را هم یک تشریفات نمادین می دانیم، مهم این است که این اقدامات پیوست اجرایی داشته باشد. ما در کتابخانه فرهنگستان که شاید غنی ترین کتابخانه ادبیات کشور باشد حدود ۲۰ هزار جلد کتاب داریم. در زمینه اسناد نیز یکی از سنت هایی که در فرهنگستان باب کرده ایم این است که بسیاری از اعضای ما موافقت کرده اند که بعد از فوتشان کتابخانه شخصیشان به فرهنگستان منتقل شود. ما این کتابخانه ها را به همان شکلی که بوده اند در فرهنگستان نگه داشته ایم و علاوه بر کتاب و سند حالت موزه ای هم پیدا کرده است.

حداد عادل گفت: ما همیشه از محبتهای کتابخانه ملی بهرهمند بودهایم و پیش از این نیز با این سازمان همکاری داشتهایم به طوری که تفاهم نامه قبلی ما با این سازمان که امروز تجدید میشود یکی از بالفعل ترین تفاهم نامه ها بود و ما هر گاه در فرهنگستان دست نیاز به سوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی دراز کرده ایم به بهترین شکل به نیاز ما پاسخ داده اند.

او ادامه داد: اما باید این همکاری ها را گسترش دهیم. بهتر است دو نفر از دو طرف مسئول پیگیری و اجرایی مفاد تفاهم نامه باشند تا بدنه های دو مرکز بهتر بتوانند با یکدیگر ارتباط بگیرند.

حداد عادل افزود: ما سال ها پیش در سازمان پژوهش کتابخانه ای در زمینه کتاب های درسی ترتیب دادیم که قدیمی ترین کتاب های از زمان دارالفنون تا به حال در آن موجود است. حالا ما میخواهیم که در فرهنگستان مجموعه ای از کتاب های فارسی درسی را جمع کنیم که در این زمینه از کتابخانه ملی می خواهیم که کمک های خود را از ما دریغ نکند.

رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی همچنین از اشرف بروجردی برای بازدید و شرکت در جلسه شورای فرهنگستان زبان و ادب فارسی دعوت کرد و پیشنهاد داد اعضای فرهنگستان زبان و ادب فارسی یک از اسناد و کتابخانه ملی بازدید داشته باشند و یک بار هم جلسه شورای فرهنگستان در کتاب خانه ملی برگزار شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی این تفاهم نامه شامل پنج ماده که بهره گیری مقابل طرفین از منابع اطلاعاتی، همکاری های مشترک، تعهدات سازمان اسناد و کتابخانه ملی، تعهدات فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی و نحوه اجرای تفاهم نامه از مفاد آن است.

فرهنگستان زبان و ادب فارسی یکی از چهار فرهنگستان کشور است که با اهداف حفظ قوّت و اصالت زبان فارسی، پروردن زبانی مهذّب و رسا برای بیان اندیشه‌های علمی و ادبی، رواج زبان و ادب فارسی و گسترش حوزه و قلمرو آن در داخل و خارج از کشور و ایجاد نشاط و بالندگی در زبان فارسی، به ‌تناسب مقتضیّات زمان و زندگی و پیشرفت علوم و فنون بشری با حفظ اصالت آن‌ فعالیت می کند.