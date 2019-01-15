آزادی ۴۰ داعشی از زندان طالبان در افغانستان توسط نیروهای آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، منابع خبری افغانستان اعلام کردند که نیروهای ویژه آمریکایی با حمله به زندان طالبان در شهر «جوند» واقع در ولایت بادغیس ۴۰ عضو طالبان را از زندان طالبان آزاد کردند.

«عبدالله افضلی» معاون شورای ولایتی بادغیس به رسانه ها گفت: گروه طالبان ۶ ماه پیش ۳۰ عضو خارجی داعش را که شهروندان کشورهای ازبکستان، قزاقستان، روسیه و چین بودند را از شهرستان «گرزوان» ولایت فاریاب اسیر کردند.

وی اضافه کرد که طالبان عناصر گروه داعش را که در فاریاب بازداشت کرده بود به منطقه «پنج بز» شهرستان «جوند» در ولایت بادغیس منتقل کردند.

«ذبیح الله مجاهد» سخنگوی طالبان نیز در صفحه توئیتر خود ضمن تأیید این خبر نوشت که نیروهای آمریکایی به زندان این گروه در شهر جوند در ولایت بادغیس حمله کرده و عناصر داعش را آزاد کردند.