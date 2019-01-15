یک میلیون و ۷۴۰هزار واحد مسکن مهر تحویل شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد اصغری مهرآبادی در نشست خبری نخستین نمایشگاه مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری با بیان اینکه کل پروژه مسکن مهر شامل ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد بود و ساخت آن از سال ۸۶ آغاز شد، گفت: تاکنون یک میلیون و ۹۸۶ هزار واحد احداث و یک میلیون و ۷۴۰ هزار واحد تحویل شده است. سهم دولت های یازدهم و دوازدهم از این پروژه یک میلیون و ۱۲۰ هزار واحد بوده و سالانه ۲۰۰ هزار واحد از سوی دولت تکمیل و تحویل شده است.

وی ادامه داد: ۲۱۵ هزار واحد مسکن مهر با پیشرفت ۶۱ درصدی در حال ساخت است و ۱۸۰ هزار واحد مسکن مهر دارای مشکلات حقوقی و قضایی در دادگاه ها هستند که از این تعداد ۱۱۲ هزار واحد تعاونی ساز هستند. به دستور رئیس قوه قضائیه قرار است واحدهای مسکن مهر دارای پرونده در دادگاه ها، خارج از نوبت مورد بررسی قرار گیرند.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر درباره واحدهای مسکن مهر بدون متقاضی گفت: با کمیته امداد و سازمان بهزیستی تفاهم نامه امضا کرده ایم تا بر اساس نیاز این دستگاه ها از واحدهای فاقد متقاضی به افراد تحت پوشش این دو نهاد واگذار شود. روش پرداخت نیز به صورت کمک این دو دستگاه به بخش آورده متقاضی خواهد بود.

وی تأکید کرد: در تلاش هستیم تا پروژه مسکن مهر برای واحدهای بدون معارض و مشکل حقوقی تا پایان سال ۹۸ به اتمام برسد و اگر منابع دیده شده در لایحه بودجه ۹۸ به تصویب برسد، اعتبارات خوبی به این حوزه داده خواهد شد.

مهرآبادی درباره کیفیت ساخت و ساز مسکن مهر گفت: در زلزله سرپل ذهاب در بخش واحدهای مسکن مهر خودمالک حتی یک مورد فوتی نداشتیم و در بخش مسکن مهر تعاونی ساز تنها دو نفر بر اثر تخریب ساختمان جان خود را از دست دادند.

وی با بیان اینکه آخوندی اعتقادی به مسکن مهر نداشت، یادآور شد: وزیر جدید راه و شهرسازی در تلاش است تا مسکن مهر جمع شود.