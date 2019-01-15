رونمایی از نخستین تیزر «بهشت گمشده»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، نخستین تیزر فیلم سینمایی «بهشت گمشده» به کارگردانی حمید سلیمیان و تهیه کنندگی محمدصادق آذین رونمایی شد. ساخت این تیزر را امید میرزایی برعهده داشته است.

اکران ویژه مدارس و دانش آموزان سراسر کشور این فیلم از فردا چهارشنبه ۲۶ دی ماه و اکران عمومی آن پس از سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر به سرگروهی پردیس باغ کتاب آغاز می شود.

متقاضیان برای ثبت نام اکران دانش آموزی این اثر می توانند با ارسال نام شهر و مدرسه خود به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۰۴۰۶۰ درخواست خود را ثبت و پیگیری کنند.

در خلاصه داستان «بهشت گمشده» آمده است: «عیسی برای یافتن راه نجات آیدا، سفری را در قصه ای پرماجرا آغاز می کند...»

فرامرز قریبیان، افشین هاشمی، افسانه پاکرو، متین ستوده، محمدهادی قمیشی، رویا شریف، نیره فراهانی، کاوه خداشناس، محمدحسین خرسندی فرد، محمدمهدی احدی، شکیبا فرمانی، یاشار سلیمانی و ریحانه شهرامی فر بازیگران این فیلم را تشکیل می‌دهند.

عوامل فیلم سینمایی «بهشت گمشده» عبارتند از کارگردان: حمید سلیمیان، تهیه‌کننده: محمدصادق آذین، مجری طرح: علیرضا خرسندی‌فرد، سرمایه‌گذاران: علیرضا خرسندی فرد، حمید سلیمیان، سیده مریم حسینی‌نژاد، نویسندگان: حمیدرضا سلیمی و حمید سلیمیان، مدیر فیلمبرداری: اشکان اشکانی و حسن اسدی، تدوین: سپیده عبدالوهاب و سارا آهنی، موسیقی: امید رییس دانا، صداگذاری و میکس: حسین قورچیان و مهرداد جلوخانی، صدابرداری: فرخ فدایی و فرید پیرایش، طراح صحنه و لباس: محمدهادی قمیشی و آبتین برقی، طراح چهره‌پردازی: محسن بابایی و امید گلزاده، مدیر تولید: علی‌رضا خرسندی‌فر و مهدی بشکوفه، دستیار اول و برنامه‌ریز: شکوفا کریمی و حمید باب‌الحوائجی، عکاس: حسام خلوصی و سیده افسانه حسینی نژاد، تبلیغات و اطلاع‌رسانی: سینماتوپیا، پخش: فیلم آفرین.