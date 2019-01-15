به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، سریال تلویزیونی «لحظه گرگ و میش» کاری از همایون اسعدیان که پخش آن به تعویق افتاده بود، از دوشنبه آینده ۱ بهمن ماه روی آنتن شبکه سه سیما می‌رود.

در آستانه پخش این سریال از لوگوی «لحظه گرگ و میش» با طراحی سینا رعیت دوست رونمایی به عمل آمد.

همایون اسعدیان این بار نیز با ترکیبی از چهره‌های باسابقه و جوان به تلویزیون آمده و این سریال عاشقانه در ۵۰ قسمت آماده نمایش شده است.

مجموعه تلویزیونی «لحظه گرگ و میش» روایت فراز و فرود زندگی خانواده‌ ای اصیل در طول سه دهه و با محوریت زندگی تنها دختر این خانواده است؛ روایتی که از دهه ۶۰ آغاز گشته، حوادث مختلفی از قبیل جنگ، تحولات اجتماعی و اقتصادی را پشت سر گذاشته و در زمان معاصر پایان می‌پذیرد...

فاطمه گودرزی، شهره سلطانی، فرید سجادی حسینی، علیرضا کمالی، المیرا دهقانی، حسام محمودی، پانیذ برزعلی، ناصر سجادی حسینی، نیما نادری، پاشا رستمی، رها خدایاری، وحید آقاپور، احسان امانی، سیامک احصایی، مریم حاجی زاده، آیدا نامجو، لیلا بلوکات، محمدرضا مالکی، مهرنوش مسعودیان، زهره ساداتی، مهدی ملاک، رضا حجری، مهتاب اکبری، فراز مدیری و آروین گالتسیان با حضور لیلا بلوکات و محمدرضا مالکی ترکیب بازیگران این مجموعه را تشکیل می دهند.

عوامل مجموعه تلویزیونی «لحظه گرگ و میش» عبارتند از؛ نویسندگان: مونا انوری‌زاده، همایون اسعدیان، براساس طرحی از: مونا انوری زاده، منشی صحنه: ماریا میرنژاد، محسن بهاری، مونا پیرایش، عکاس: مهدی حیدری، مدیر تدارکات و جانشین تولید: رضا بداقی، دستیاران اول کارگردان: پگاه جهاندار، مهدی لطیفی، سمیه میرشمسی، جلوه های ویژه بصری: روانبخش صادقی، صدابردار: ساسان نخعی، حسین معتمدی، طراحی و ترکیب صدا: محمد کشفی، طراح گریم: مهرداد میرکیانی، طراح لباس: شیوا رشیدیان، طراحان صحنه: بابک کریمی، شیوا رشیدیان، خواننده: سیدمحمد معتمدی، مشاور پروژه و برنامه ریز: مریم هژیروند، تدوین: سیاوش کردجان، علی گورانی، آهنگساز: فرهاد اسعدیان، مدیر تصویربرداری: سهیل نوروزی، مدیر تبلیغات: سیدعلی طباطبایی نژاد، مدیر امور رسانه ای: هادی فیروزمندی، مجری طرح: حسین اکبری، تهیه کننده و کارگردان: همایون اسعدیان.