«بانوی عمارت» و «لحظه گرگ‌ و میش» آخرین سریال های شبکه سه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سیمافیلم، مهدی آذر پندار سرپرست گروه فیلم و سریال شبکه سه درباره جدول پخش مجموعه های تلویزیونی این شبکه تا پایان سال ۹۷ گفت: با توجه به همزمانی پخش بازی‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا با ساعت پخش مجموعه های تلویزیونی این شبکه، باید برنامه‌ریزی دقیقی انجام می‌دادیم تا مجموعه‌ای از کنداکتور بیرون نماند و پخش آن به سال ۹۸ نیافتد. به همین دلیل تا پایان سال ۹۷ تنها دو مجموعه «بانوی عمارت» و «لحظه گر گ و میش» را در جدول پخش قراردادیم.

آذرپندار افزود: البته به جز ۲ مجموعه اصلی، در زمان‌های خالی کنداکتور در نظر داریم تا تعدادی مینی‌ سریال‌ نیز از شبکه پخش‌کنیم.

«بانوی عمارت» به کارگردانی عزیزالله حمید نژاد و تهیه‌کنندگی مجید مولایی با بازی بازیگرانی چون پانته‌آ پناهی‌ها، علیرضا شجاع نوری، اندیشه فولادوند، غزل شاکری، رامتین خدا پناهی، سیروس میمنت، حسام منظور، شبنم فرشاد جو، مینا وحید، نیکی نصیریان، مهتاج نجومی، صالح میرزاآقایی، احسان امانی، محمد فیلی، فریدون سورانی، حسن سرچاهی، احمد یاوری، مریم مومن، پاوان افسر، مهری آل آقا، صادق ملک، مجید سعیدی، سعید بحرالعلومی از نیمه آذرماه روی آنتن شبکه سه می‌رود.

«لحظه گرگ‌ و میش» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی همایون اسعدیان با بازی بازیگرانی چون فاطمه گودرزی، فرید سجادی حسینی، شهره سلطانی، علیرضا کمالی نژاد، حسام محمودی فرید، کریم قربانی، سیامک احصایی، وحید آقاپور، المیرا دهقانی، ناصر سجادی حسینی، پانیذ برزعلی، نیما نادری، مدیا ذاکری، پاشا رستمی، رها خدایاری، مهرنوش مسعودیان، اروین گالستیان، آیدا نامجو، مهدی ملاک پس از اتمام پخش «بانوی عمارت» روی آنتن شبکه سه می‌رود.