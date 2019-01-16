آغاز احداث دو خوابگاه ورزشی در مشهد

به گزارش خبرنگارمهر، فرزاد فتاحی عصرچهارشنبه در مجمع انتخاب رئیس هیئت نابینایان و کم بینایان در سالن اجتماعات اداره کل ورزش و جوانان استان اظهار کرد: احداث دو خوابگاه ورزشی در مشهد در دست پیگیری است که یکی از این خوابگاه‌ها با ظرفیت ۳۰۰ نفر در مجموعه چمران، توسط خیرین و هیئت نابینایان و کم بینایان احداث و دیگری توسط هیئت کشتی خراسان رضوی با ظرفیت ۳۰۰ نفر ساخته می‌شود.

وی افزود:استان از اماکن ورزشی بسیار خوبی برخوردار است منتها این همه فضای ورزشی بدون امکانات رفاهی ضعف محسوب می‌شود، به امید خدا با ساخت و اضافه شدن این دو خوابگاه می توانیم تاحدودی این مشکل را برطرف کنیم و در سال ۹۸ توجه بیشتری به این حوزه خواهیم داشت، چراکه در صورت فراهم شدن شرایط می توانیم در بحث میزبانی عملکرد مناسبی را ارائه دهیم.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی ادامه داد:فدراسیون نابینایان و کم بینایان جزو فدراسیون‌های فعال است که توانست در بازی‌های پارا آسیایی جاکارتا و پارالمپیک افتخارات زیادی را کسب کند و اوج درخشش ورزشکاران نابینایان در بازی‌های پاراآسیایی بود که حاصل آن کسب سه طلا و سه نقره در شطرنج دو مدال در جودو و شنا بود.

وی تصریح کرد:خراسان رضوی در رشته های گلبال، شنا، دوومیدانی، جودو، شطرنج و پاورلیفتینگ ۹۰۰ورزشکار فعال دارد که برخی عضو تیم ملی و مدال آور هستند و با توجه به‌روند رو به رشدی که داریم و نشاط اجتماعی که در خراسان رضوی ایجاد شده برنامه های خوبی در سطح استان طراحی کردیم که اوج آن را در سال آینده شاهد خواهیم بود.

فتاحی خاطرنشان کرد: ورزشکاران ما پتانسیل خوبی دارند و بحث قهرمانی شیرینی خود را دارد و همه فدراسیون‌ها برای کسب این مهم تلاش می‌کنند اما نکته اساسی در ورزشکاران معلول و نابینا حضور آنها در فعالیت ورزشی است، ما نیز در تلاشیم تا با ایجاد فضای پرنشاط برای این قشر شرایط حضور آنها را در ابعاد قهرمانی فراهم کنیم.

وی گفت: رتبه دوم استان در المپیاد استعدادهای برتر نشان‌دهنده وجود پتانسیل ورزشی بالا در خراسان رضوی است و ما باید با ایجاد بستر مناسب وارتقای سطح دانش مربیان و داوران استان شرایط مناسب را در دورترین نقاط خراسان رضوی هم فراهم کنیم تا بیشترین بهره را از وجود چنین استعدادهایی ببریم.