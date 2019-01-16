آغاز بارش شدید باران در جنوب ایلام/ کاهش ۱۰ درجه ای دمای هوا

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام کارشناسان هواشناسی سامانه بارشی به استان وارد شده که علاوه بر بارش باران و برف با کاهش دما هم همراه است.

رئیس پلیس راه استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با عنایت به آغاز بارش باران شدید در حوزه جنوبی استان و پیش بینی ها مبنی بر بارش برف در حوزه شمالی استان در ساعات آینده، از سفرهای غیرضروری پرهیز شود.

سرهنگ رضا همتی زاده تصریح کرد: ضمنا همراه داشتن تجهیزات زمستانی به ویژه زنجیر چرخ در تمامی مسیرها برای استفاده در شرایط خاص الزامی است.

آخرین وضعیت بارش ها در استان ایلام

کارشناس هواشناسی ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امشب سامانه جدید بارشی وارد آسمان استان شده و بارش ها بیشتر مناطق استان را در برمی گیرد.

ساسان رستمی افزود: سامانه ناپایدار بارشی وارد سطح استان شده فعالیت اولیه این سامانه در نواحی جنوب شرقی استان از جمله شهرستان آبدانان آغاز شده است.

وی افزود: طی امروز وزش باد نسبتا شدید تا شدید و گاها تندباد لحظه ای را خواهیم داشت، همچنین بارش باران را طی امشب خواهیم داشت.

وی تصریح کرد: برای روز پنجشنبه علاوه بر وزش باد نسبتا شدید تا شدید، بارش باران و در مناطق سردسیری استان مانند شهرستان های شمالی، مرکزی و شرقی استان بارش برف را انتظار داریم و دیگر مناطق استان در مناطق گرمسیری عمدتا بارش ها به صورت باران خواهد بود.

کارشناس هواشناسی ایلام عنوان کرد: در روز جمعه این سیستم تضعیف و از سطح استان خارج می شود، همچنین افزایش سرعت باد تا مرز ۵۰ الی ۷۰ کیلومتر در ساعت خواهد رفت.

وی اظهار داشت: کاهش دما از فردا تا اواسط هفته آینده را در استان خواهیم داشت و دمای صبحگاهی بین ۵- تا ۱۰- درجه ای را برای مناطق سردسیر مورد انتظار است.

رستمی افزود: در مناطق گرمسیری استان دمای صبحگاهی در حدود صفر درجه را خواهیم داشت.

کارشناس هواشناسی ایلام تصریح کرد: لازم است در خصوص آبگرفتگی معابر، اختلال در تردد و لغزندگی جاده ها، پدیده مه و کاهش دید افقی توجه لازم را داشته باشیم.

وی گفت: همچنین با توجه به کاهش محسوس دما و دامنه فعالیت این سامانه بارشی در سطح کشور در خصوص مصرف حامل های انرژی توجه لازم را داشته باشیم.