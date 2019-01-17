به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسن رفیعی‌پور عصر چهارشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش اظهار داشت: آموزش و پرورش دارای جایگاهی ویژه در در پیشبرد اهداف آموزشی است.

وی افزود: شورای آموزش و پرورش یکی از ارکان اصلی و تأثیرگذار در روند آموزشی و پرورشی شهرستان است و آموزش و پرورش قوی موجب پیشرفت علمی و تربیتی دانش آموزان و جلوگیری از بزهکاری در جامعه می شود و شورای آموزش و پرورش با تصمیم گیری درست و مناسب می تواند در این فرآیند موثر باشد.

رفیعی پور خاطرنشان کر: تجربه کشورهای پیشرفته نشان داده راه پیشرفت و توسعه موزون و متناسب از توجه ویژه به آموزش و پرورش می‌گذرد.

فرماندار تنگستان با اشاره به برگزاری همایش ریاضی در فروردین ماه ۹۸ در شهر اهرم افزودند: علاقمندی دانش آموزان به رشته ریاضی فیزیک بسیار کاهش پیدا کرده و در آینده با کمبود نیروی فنی و متخصص مواجه خواهیم شد و بایستی با برگزاری کارگاه های آموزشی دانش آموزان را به این رشته علاقمند کنیم.

رئیس شورای آموزش و پرورش تنگستان با اشاره به تعداد زیاد مدارس تخریبی و آسیب پذیری دانش آموزانی که در این مدارس تحصیل می‌کنند، خواستار مشارکت خیرین و تلاش اعضای شورای آموزش و پرورش برای شناسایی و ترغیب خیرین به احداث مدارس شود.