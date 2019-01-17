چالش های بازگشت ارز حاصل از صادرات/نرخ پایه صادراتی اصلاح شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما ،بهرام شکوری عضو اتاق ایران در برنامه «تیتر امشب» گفت: اینکه ارز حاصل از صادرات برنگردد جای سوال دارد. در زمان های گذشته هم که دولت کنترلی بر بازگشت ارز نداشت، ارز حاصل از صادرات بر می گشت؛ توسعه و اشتغال در کشور و افزایش آمار های تولید حاصل برگشت ارز حاصل از صادرات است.

او افزود: ما ۳۳ میلیارد دلار صادرات نفتی در ۹ ماه اول امسال داشته ایم که از این مقدار نزدیک ۹ میلیارد دلار به سامانه برگشته است. همه علاقمند به برگشت ارز هستند اما اختلاف ارز و افزایش قیمت ارز موجب شده مشکلاتی برای فعالین اقتصادی ایجاد شود که اگر موانع را برداریم ارز راحت تر به کشور بازخواهد گشت.

شکوری در ادامه گفت: فعالین اقتصادی معتقدند پیمان سپاری بر اساس نرخ پایه صادراتی گمرک تعیین می شود درحالیکه فعالین در شرایط تحریم که امکان ارتباط بانکی ندارند،کمتر از رقم اعلام شده فروش دارند همچنین نرخ پایه صادراتی و مهلت ۳ ماهه فعالین اقتصادی را با مشکل مواجه کرده است بنابراین تعامل بین دولت و بخش خصوصی موجبات برگشت ارز حاصل از صادرات را راحت تر خواهد کرد.

نیاز به هم افزایی داریم

سید فرید موسوی نماینده مجلس دیگر مهمان برنامه گفت: کوتاهی ها در کنترل بازار ارز از سوی بانک مرکزی نابسامانی ها و التهاب در جامعه ایجاد کرد.بانک مرکزی دیر هنگام ورود کرد اما ورود خوبی داشت که به صورت نسبی تقاضا و عرضه را مدیریت کرد.

او افزود: محدودیت ها تاثیر زیادی بر بازار داشت و ورود دستور العمل های ابلاغی بانک مرکزی هم چالش هایی برای صادرکنندگان بوجود آورد.

موسوی گفت: در شرایط جنگ اقتصادی عرضه و تقاضا باید به درستی مدیریت شود و هم دولت و هم بخش خصوصی اذعان دارند که ارز حاصل از صادرات باید به کشور بازگردد اما باید در این زمینه درک درست و واقع بینانه ای از شرایط موجود داشته باشیم.

او گفت: دولت باید آرامش روانی را در جامعه ایجاد کند و برای رفع این دغدغه ها نمی توانیم بر اساس رویه های گذشته عمل کنیم، دولت نیز نمی تواند هر روز با ابلاغ دستورالعمل و بخشنامه های جدید سردرگمی در جامعه و بازار ایجاد کند.از طرفی هم دولت مواردی که بیان می کند بیانگر این است که ارز حاصل از ۳۳ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی بسیار ناچیز است که هم دولت و بخش خصوصی باید در این زمینه واقعیت ها را مد نظر قرار دهند و هم افزایی بین بخش خصوصی و دولت در این شرایط لازم است تا مدیریت خوبی بر بازار صورت گیرد.

فعالان اقتصادی با بانک مرکزی همکاری کنند

مودودی سرپرست سازمان توسعه تجارت در ارتباط تلفنی درباره تاکید بازگشت ارز حاصل از صادرات و مشکلات صادرکنندگان گفت: بانک مرکزی بعلت اینکه کانون تبادل است باید نیاز کشور به مواد اولیه را از محل ارز حاصل از صادرات تامین کند.

او گفت: در شرایط فعلی کشور نیاز است که ارز حاصل از صادرات به چرخه تولید برگردد.

سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت: صادرکنندگان نیز در چرخه برگشت ارز به دلیل شرایط تحریم مشکل دارند بنابراین نیاز است بخش خصوصی به دولت و بانکها نزدیکتر شود و در جهت رفع دغدغه دولت کمک کند .

او گفت: اگر ارز حاصل از صادرات بر نمی گردد می توانند در تامین مواد اولیه در بخش تولید کمک کنند.

مودودی با بیان اینکه بانک مرکزی نیاز به شفافیت دارد و باید مطمئن شود که ارز حاصل از صادرات به کشور برگردد گفت: فعالین اقتصادی می توانند برای اطمینان دادن به بانک مرکزی با تهیه مواد اولیه همکاری کنند.

او افزود: در شرایط تحریم و تنش ارزی ایجاد شده در کشور مشکلاتی در کشور ایجاد شده که برگرداندن ارز به موقع به چرخه صادرات کمک خواهد کرد.