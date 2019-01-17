قیمت نفت خام ۲درصد سقوط کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز پنج‌شنبه، پس از اعلام این که تولید نفت خام آمریکا به رقم بی‌سابقه ۱۲ میلیون بشکه در روز نزدیک شده است، با نگرانی از تضعیف تقاضا به ویژه با اختلافات تجاری آمریکا و چین، قیمت نفت حدود ۲ درصد سقوط کرد.

قیمت هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال، بنچ‌مارک بین‌المللی قیمت نفت، تا ساعت ۱۶:۴۵ به وقت تهران، ۱.۱۲ دلار یا ۱.۸۳ درصد سقوط کرد و به ۶۰.۲۰ دلار رسید.

قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام نیمه‌سنگین تگزاس غرب آمریکا، دابلیوتی‌آی، ۱.۱۴ دلار یا ۲.۱۸ درصد سقوط کرد و به ۵۱.۱۷ دلار رسید.

در شرایطی قیمت نقدی هر بشکه نفت خام سبک بصزه ۶۱.۶۹، دلار، نفت سبک عربستان، ۶۰.۸۶ دلار و نفت کویت ۵۷.۷۸ دلار فروخته شد، قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران با تخفیف بالا، ۵۳.۶۰ دلار به فروش رفت. (منبع، اویل پرایس)

بدون شواهد رسمی از بهبود روابط تجاری بین آمریکا و چین، به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران مایل نیستند قیمت‌های نفت را از این بالاتر ببرند.

هری تچیلینگوریان، رییس تجارت کالا در بی‌تن‌پی پاریباس، به رویترز گفت: قبل از این که بخواهیم در مورد بالا رفتن قیمت نفت برنت تا ۶۵ دلار صحبت کنیم، برنت باید ابتدا بتواند از ۶۲ دلار عبور کند. از آن به بعد در برای این باز خواهد بود که برای ۷۰ دلار هدف‌گذاری کنیم. اینها همه در صورتی است که خبر بدی از اختلافات تجاری چین و آمریکا منتر نشود. این اختلافات در ماه دسامبر قیمت نفت را به شدت کاهش داد.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد که در هفته اخیر تولید نفت آمریکا از ۱۱.۹ میلیون بشکه در روز فراتر رفته است. نزدیک شدن تولید نفت آمریکا به ۱۲ میلیون بشکه در روز، این نگرانی را در بین تاجران و سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است که امسال علی‌رغم کاهش تولید ۱.۲ میلیون بشکه‌ای تولیدات اوپک پلاس، همچنان بازارها با مازاد عرضه روبرو شوند.