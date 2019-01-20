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۳۰ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۴۱

معرفی کتاب

رمان «کلاجان» اثر سیدمحمد میرموسوی منتشر شد

رمان «کلاجان» اثر سیدمحمد میرموسوی منتشر شد

گرگان- رمان «کلاجان» اثر سیدمحمد میرموسوی، نویسنده گرگانی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رمان «کلاجان» اثر «سیدمحمد میر موسوی» نویسنده متولد روستای کلاجان گرگان در دی ماه ۹۷ منتشر شد.

این رمان یک داستان بومی و محلی و اقلیمی بوده که زندگی و کار و تلاش و آرزوها و آمال مردم روستایی شمال ایران به ویژه منطقه گرگان را به تصویر کشیده است.

این رمان چهاردهمین اثر نویسنده است و دو اثر «سرخ باد» توسط انتشارات قدیانی و مجموعه داستان «چمدان» توسط نشر کتاب نیستان هم در سال جاری از این نویسنده منتشر شده بود.

دادخواهی، پِت کاله چشم، خاله سلمه، بی قراری، پیش گو، سردرگمی، شورا، کوچ و بازدید، حراج مزرعه، جوانه عشق، کیمیای آب، پس از سفر و چای و دعوت برخی از عناوین فصول این کتاب است.

در بخشی از این کتاب آمده است:

«چه شده غمبرک گرفتی!؟»

یک دفعه کاسه چینی را که داشت، می شست، محکم به زمین کوبید. کاسه چند تکه شد.

بعد با بغض و گریه گفت:

«یک چیزهایی شنیدم!»

مردان آرام خندید. اما صنم آشفته تر شد. برخاست دمپایی را به دست گرفت و قصد حمله داشت.

دوزاری مردان زود جا می افتد.

«این حرف ها شوخی است به خدا. همکارم شوخی می کند.»

صنم باور نمی کرد...»

کلاجان توسط انتشارات روزنه در ۴۱۰ صفحه منتشر و در ۶۳ فصل تنظیم شده است و قیمت آن هم ۴۴ هزار و ۵۰۰ تومان است.

کد مطلب 4516011

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