تعداد سربازان در مقایسه با گذشته کاهش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار موسی کمالی در جمع فرماندهان و مدیران انتظامی استان همدان، گفت: در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب به یاری خداوند جشن با شکوهی را در سراسر کشور برگزار خواهیم کرد.

سردار کمالی با قدردانی از تلاش های پلیس استان در حوزه نظام وظیفه، خاطر نشان کرد: بحمدالله اقدامات خوبی پیرامون سربازان وظیفه در استان همدان صورت گرفته که نشان از توجه بسیار بالای مسئولان انتظامی استان به سربازان است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه امنیت خریدنی و وارداتی نیست، گفت: امنیت تنها چیزی است که باید تولید وبومی سازی شود چرا که اگر امنیت وجود نداشت مردم قادر به زندگی عادی هم نبودند.

سردار کمالی ادامه داد: تولید امنیت بر عهده نیروهای مسلح است و این عزیزان با تلاش، ایثارگری و تحمل مشقات بسیار این امنیت را به ملت هدیه می دهند.

وی افزود: نیروهای مسلح ما برای ایجاد امنیت به ۲ بازو نیاز دارند یکی بسیج و دیگری سرباز که اگر این ۲ رکن مهم وجود نداشتند نیروهای مسلح قادر به انجام وظیفه نبودند.

سردار کمالی در ادامه با اشاره به اینکه در سال های اخیر موالید در کشور ما کاهش پیدا کرده، گفت: به خاطر همین موضوع و معافیت های مختلفی که در کشور برای سربازان وجود دارد تعداد سربازان در مقایسه با گذشته کاهش پیدا کرده که می طلبد در این خصوص تصمیمات اساسی گرفته شود.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه اعزام سربازان در نیروهای مسلح باید رسانه ای شود، گفت: رسانه ای شدن اعزام سربازان موجب آگاهی مردم از اعزام این عزیزان برای دفاع از مرز وبوم این سرزمین پهناور می شود.

رئیس اداره کل منابع انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح، در خاتمه با اشاره به نقش بی بدیل سربازان در تامین امنیت کشور، گفت: فرماندهان و مسئولان عزیز در نیروهای مسلح بایستی به سربازان اهمیت بیشتری دهند و نسبت به رفع مشکلات آن ها اقدام کنند.

در ابتدای این جلسه سردار "کامرانی صالح" فرمانده انتظامی استان همدان نیز گزارش جامعی از وضعیت سربازان وظیفه در پلیس استان ارائه کرد.

بر اساس گزارش سایت پلیس، گفتنی است، سردار کمالی پس از ورود به ستاد انتظامی استان همدان با حضور بر سر مزار شهید گمنام این فرماندهی با قرائت فاتحه یادو خاطره شهیدان عزیز را گرامی داشت.