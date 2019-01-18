عباس اسدروز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شرکت پایانه‌های نفتی ایران وظیفه امور ذخیره‌سازی، عملیات صادرات و واردات نفت خام، مواد نفتی و میعانات گازی و خدمات دریایی به همراه ارائه خدمات اندازه گیری و آزمایشگاهی را بر عهده دارد.

سرپرست شرکت پایانه های نفتی ایران خاطرنشان کرد: این مهم در پایانه‌های نفتی ایران با هدف پشتیبانی و کمک به تداوم پایدار تولید نفت و گاز کشور در چهار منطقه عملیاتی خارگ، نکا، عسلویه و ماهشهر انجام می شود.

وی ادامه داد: فعالیت‌های این شرکت از طریق فرآیندهای عملیات دریافت، ذخیره سازی، امتزاج، اندازه گیری و سنجش کمی و کیفی، بارگیری و تخلیه صادرات و واردات نفت خام و مواد نفتی تولیدی و مبادله‌ای و عملیات پهلودهی و جداسازی کشتی‌های نفتکش در حال اجرا است،

سرپرست شرکت پایانه‌های نفتی ایران اضافه کرد: این اقدامات موجب تکمیل و ارتقای زنجیره ارزش نفت و گاز کشور بود و این شرکت ایفای نقش شایسته در پایداری و انعطاف پذیری بهینه تامین انرژی ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی است.

وی تصریح کرد: در آخرین هدف‌گذاری کوتاه مدت با آینده‌گری و آینده‌پژوهشی این شرکت انجام پروژه بازمهندسی فرآیندهای شرکت پایانه‌های نفتی آغاز و کارگاه آموزشی یک روزه تحت عنوان مدیریت ریسک فرآیندها برگزار شد.