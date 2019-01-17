به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی شامگاه پنج شنبه در شورای اداری بروجن با اشاره به اینکه پرداخت تسهیلات در بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری افزایش یافت، اظهار داشت: ۱۳۰ میلیارد تومان تسهیلات در بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری پرداخت شد.

وی تصریح کرد: بخش کشاورزی از مهمترین ظرفیت های چهارمحال و بختیاری است که در مسیر توسعه قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: توسعه بخش کشاورزی نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی در چهارمحال و بختیاری دارد.

تمهیدات لازم برای جذب سرمایه گذاران دربخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری اندیشیده شده است

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: توسعه کشت گیاهان دارویی در چهارمحال و بختیاری ظرفیتی است که باید بیشتر به به آن توجه شده است.

وی اظهار داشت: توسعه کشت گیاهان دارویی و توسعه واحد های فرآوری گیاهان دارویی نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی در چهارمحال و بختیاری دارد.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه تمهیدات لازم برای جذب سرمایه گذاران دربخش کشاورزی این استان اندیشیده شده است، بیان کرد: ورود سرمایه گذاران موجب توسعه بیشتر بخش کشاورزی این استان می شود.

وی ادامه داد: چهارمحال و بختیاری در بخش تولید بادام دارای رتبه اول کشور را کسب کرده است.