به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید محمد علی آل هاشم ظهر امروز جمعه در خطبه های نماز جمعه تبریز که با حضور پرشور و باشکوه مردم ولایی تبریز در مصلی اعظم امام خمینی این شهر برگزار شد با اشاره سفر وزیر خارجه آمریکا به لهستان و طرح ۱۹ ماده ای کنگره آمریکا با هدف افزایش فشارها علیه ملت ایران گفت : نوک این تهدیدات متوجه سپاه قدرتمند پاسدارن و نیروی قدس است.

وی سپس گفت: آنها همچنین می خواهند با افزایش نارضایتی های داخلی در کشور و ایجاد آشوب و اغتشاش را دامن بزنند، حرکتی که به زعم آنها می تواند تغییر ساختار و رفتار ایران را به دنبال داشته باشد.

امام جمعه تبریز افزود : هیهات که دشمن به آرزوهای دست نیافتنی خود موفق شود، چرا که ملت ایران همان طوریکه در طول ۴۰ سال گذشته ثابت کرده اند مسیر تعالی انقلاب را تدوام خواهند بخشید.

وی ادامه داد: آمریکا و رژیم صهیونیستی برای افزایش فشار علیه ایران یک کار گروه مشترک برای ایجاد نارضایتی داخلی در ایران ایجاد کرده تا نارضایتی‌ها در داخل کشور را افزایش دهد به طوریکه با حمایت از نارضایتی‌ها درباره مسائل مختلف از جمله ایجاد آشوب و اغتشاش و ناآرامی در ایران را افزایش دهند.

ضرورت توجه آحاد مردم در فصل زمستان به نیازمندان

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با تاکید بر توجه آحاد مردم در فصل زمستان به نیازمندان گفت: با صرف بخشی از هزینه های مراسم ختم و ترحیم به نیازمندان و زندانیان جرائم غیر عمد میتوان در تسکین آلام آنها نقش موثر و ماندگار داشته باشیم.

وی در خطبه های دوم نماز جمعه این هفته تبریز با اشاره به اظهارات تهدید آمیز نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت : گنده گویی های این رژیم بی ثبات و متزلزل در عزم و اراده ایران و محور مقاومت خللی ایجاد نمی کند.

امام جمعه تبریز افزود : دست فرزندان غیور ایران در مبارزه با رژیم غاصب قدس روی ماشه هست و در صورت لرزم به این رو سیاهان درس تاریخی خواهند داد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز با تسلیت ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در تشریح ابعاد مختلف مبارزات سیاسی آن حضرت گفت: حضرت فاطمه زهرا (س) در راه دفاع از حریم ولایت و امامت الگوی مبارز سیاسی است.

خطیب نماز جمعه تبریز بیان کرد: نکات ظریفی در وصیت حضرت فاطمه(س) مبنی بر دفن و غسل شبانه وجود دارد به طوریکه ایشان در وصیت‌نامه خود تاکید کرده‌اند که حضرت علی(ع) باید به آن عمل کند.

۱۰۰ طرح رویداد گردشگری تبریز ۲۰۱۸ کجا اجرا شده است

وی سپس با اشاره به رویداد تبریز ۲۰۱۸ گفت: ۱۰۰ طرح رویداد گردشگری تبریز ۲۰۱۸ کجا اجرا شده است.

امام جمعه تبریز با تاکید بر اینکه تبریز در سطح دنیا به عنوان پایتخت گردشگری مطرح شد، گفت: ولی از این فرصت چه میزان به نفع تبریز ۲۰۱۸ استفاده شده است را باید مسوولان بگویند.

وی سپس ابراز داشت: رئیس جمهور در مراسم افتتاحیه تبریز ۲۰۱۸ حضور یافت و به نظر می ‌آید که مردم از ۲۰۱۸ همین برنامه رسمی را در ذهن دارند.