موافقت پوتین با نظارت آلمان بر «تنگه کرچ»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه امروز جمعه از موافقت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور، با درخواست آلمان برای نظارت بر تنگه کرچ در نزدیکی کریمه خبر داد.

در اواخر سال ۲۰۱۸ روابط روسیه و اوکراین به دلیل اتفاقی که در تنگه کرچ رخ داد و روسیه تعدادی از ملوانان اوکراینی را بازداشت کرد تیره شد.

روسیه در ۲۵ نوامبر سال کگذشته گذشته در جریان این مناقشه اقدام به گشودن آتش به روی کشتی‌های اوکراینی کرد و خدمه کشتی‌ها را بازداشت کرد. تنگه کرچ تنها گذرگاه ورود به دریای آزوف بوده و دسترسی به دو بندر مهم اوکراینی را امکان پذیر می‌کند.