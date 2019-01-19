ارتباط بین بیماری شدید لثه با سرطان های ریه و روده

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دریافتند بیماری پیشرفته لثه موسوم به "پریودنتیت" ناشی از عفونت باکتریایی است که به بافت نرم و استخوان محافظ دندان ها آسیب می رساند.

یافته های محققان دانشگاه تافتس آمریکا نشان می دهد شرکت کنندگانی که فاقد دندان بودند ۸۰ درصد بیشتر در معرض خطر ابتلا به سرطان روده قرار داشتند. نداشتن دندان علامت پریودنتیت شدید است.

همچنین این نتایج نشان داد در بین افرادی که هیچوقت سیگار نکشیده بودند، ریسک دو برابری ابتلا به سرطان ریه و سرطان کلورکتال (انتهای روده بزرگ) در بین شرکت کنندگان مبتلا به پریودنتیت حاد مشاهده شد.

همچنین یک مطالعه دیگر نشان داده است که باکتری Td (Treponema denticola) که موجب پریودنتیت می شود در شروع سرطان لوزالمعده هم نقش دارد.

در مطالعه محققان دانشگاه هلسینکی فنلاند بر روی حدود ۷۰ هزار فنلاندی اثبات شد که باکتری ها می توانند از طریق دهان به سایر بخش های بدن پخش شده و موجب تومور شوند.

التهاب سیستماتیک درجه پایین مرتبط با پریودنتیت روند پخش باکتری های دهان و عوامل ویروسی را در سایر بخش های بدن تسهیل می کند.

«تیمو سورسا»، استاد دانشگاه هلسینکی، در این باره می گوید: «این مطالعات برای اولین بار اثبات کرده اند که عوامل ویروسی باکتری های بیماری زا مرکزی مرتبط با بیماری لثه، قادرند همراه با باکتری ها از دهان به سایر بخش های بدن پخش شوند و در مکانیسم مرکزی نابودی بافت مرتبط با سرطان نقش داشته باشند.»

محققان تاکید می کنند پیشگیری و تشخیص زودهنگام پریودنتیت نه تنها برای بیماران مبتلا به مشکلات دهان و دندان مهم است بلکه برای کل سلامت بدن هم اهمیت دارد.