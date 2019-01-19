اولین آزمون جامع استانداردهای مهارتی فرهنگ و هنر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اله‌یاری مدیر دفتر آموزش و توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اعلام این خبر توضیح داد: آزمون کتبی جامع و ادواری استانداردهای مهارتی فرهنگ وهنر، روز جمعه بیست و هشتم دی ۹۷ ماه به صورت در تمامی مراکز استان‌ها برگزار شد. آزمون جامع در ۷۰ حوزه با ۵۱ رشته و آزمون ادواری در ۳۲ حوزه با ۴۵ رشته مهارتی برگزار شده است. ضمن اینکه آزمون عملی نیز با توجه به برنامه ریزی ادارات کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان‌ها برگزارمی شود.

مدیرکل دفتر آموزش در ادامه با اشاره به اعلام نتایج آزمون‌ها گفت: نتایج این آزمون ۱۵ روز پس ازپایان آزمون‌های جامع وادواری در سامانه «آزمون هنر» به صورت همزمان اعلام خواهد شد. همچنین گواهینامه‌های الکترونیکی شرکت‌کنندگانی که موفق به اخذ نمرات قبولی در هردوبخش آزمون عملی و نظری می‌شوند از پانزدهم بهمن ماه در سامانه فوق قابل رویت و بهره برداری خواهند بود.

وی درباره دسترسی به سوالات وکلید پاسخنامه‌های اولین آزمون جامع و بیست و هفتمین آزمون ادواری گفت: سوالات وکلید پاسخنامه‌های اولین آزمون جامع و بیست و هفتمین آزمون ادواری استانداردهای مهارتی همزمان با اتمام آزمون‌ها در سامانه آزمون در دسترس علاقمندان قرارخواهد گرفت. داوطلبان بیست و هفتمین آزمون ادواری از روز یکشنبه ۳۰ دی به‌صورت مستقیم از طریق سامانه به پاسخنامه‌های خود دسترسی خواهند داشت. ضمن اینکه پاسخنامه آزمون جامع برای مدیران موسسات مهارتی برروی سامانه آزمون قابل رویت است.