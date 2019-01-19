به گزارش خبرنگار مهر، حمید بردستانی بعد از ظهر شنبه در بازدید از پروژه‌های عمران شهری چاه مبارک اظهار داشت: سرکشی به شهر های مختلف در شهرستان‌های ده گانه استان بوشهر به منظور شناخت مشکلات و رفع دغدغه‌های شهروندان است.

وی افزود: نظارت بر پروژه‌های عمرانی و افزایش کیفیت مبلمان شهری از اهداف ما در سفرهای شهرستانی است و امیدوارم که بتوانیم به نتایج مورد نظر برسیم.

مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری بوشهر از بهره‌برداری از ۱۰ پروژه عمران شهری در چاه مبارک خبر داد و خاطرنشان کرد: اجرای میدان ورودی شهر، اجرای زیرسازی و آسفالت ۵ خیابان به طول دو هزار متر، اجرای پروژه ورودی شمالی چاه مبارک به طول هزار و ۵۰۰ متر و همچنین اجرای پروژه‌های زیباسازی و مبلمان شهری مهم‌ترین پروژه‌های عمران شهری در چاه مبارک در جنوب استان بوشهر هستند که امیدواریم در دهه فجر امسال به بهره برداری برسد.

بردستانی تصریح کرد: بیش از ۲۵ میلیارد ریال برای اجرای این پروژه‌ها هزینه شده است.

وی گفت: در استان بوشهر ۲۱ شهر زیر ده هزار نفر جمعیت داریم که چاه مبارک به عنوان جنوبی‌ترین شهر استان در سال گذشته به شهر تبدیل شده است.

مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری بوشهر بیان کرد: چاه مبارک بیش از پنج هزار نفر جمعیت دارد و امیدواریم روز به روز شاهد آبادانی و عمران هر چه بیشتر این شهر باشیم.