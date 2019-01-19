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۲۹ دی ۱۳۹۷، ۱۵:۵۴

مدیرکل دفتر شهری استانداری بوشهر:

۱۰ پروژه عمران شهری در چاه‌مبارک به بهره‌برداری می‌رسد

۱۰ پروژه عمران شهری در چاه‌مبارک به بهره‌برداری می‌رسد

بوشهر - مدیر کل دفتر شهری استانداری بوشهر از بهره‌برداری از ۱۰ پروژه‌ عمران شهری در چاه مبارک در دهه فجر امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بردستانی بعد از ظهر شنبه در بازدید از پروژه‌های عمران شهری چاه مبارک اظهار داشت: سرکشی به شهر های مختلف در شهرستان‌های ده گانه استان بوشهر به منظور شناخت مشکلات و رفع دغدغه‌های شهروندان است.

 وی افزود: نظارت بر پروژه‌های عمرانی و افزایش کیفیت مبلمان شهری از اهداف ما در سفرهای شهرستانی است و امیدوارم که بتوانیم به نتایج مورد نظر برسیم.

 مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری بوشهر از بهره‌برداری از ۱۰ پروژه عمران شهری در چاه مبارک خبر داد و خاطرنشان کرد: اجرای میدان ورودی شهر، اجرای زیرسازی و آسفالت ۵ خیابان به طول دو هزار متر، اجرای پروژه ورودی شمالی چاه مبارک به طول هزار و ۵۰۰ متر و همچنین اجرای پروژه‌های زیباسازی و مبلمان شهری مهم‌ترین پروژه‌های عمران شهری در چاه مبارک در جنوب استان بوشهر هستند که امیدواریم در دهه فجر امسال به بهره برداری برسد.

 بردستانی تصریح کرد: بیش از ۲۵ میلیارد ریال برای اجرای این پروژه‌ها هزینه شده است.

 وی گفت: در استان بوشهر ۲۱ شهر زیر ده هزار نفر جمعیت داریم که چاه مبارک به عنوان جنوبی‌ترین شهر استان در سال گذشته به شهر تبدیل شده است.

 مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری بوشهر بیان کرد: چاه مبارک بیش از پنج هزار نفر جمعیت دارد و امیدواریم روز به روز شاهد آبادانی و عمران هر چه بیشتر این شهر باشیم.

کد مطلب 4517501

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