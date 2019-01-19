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۲۹ دی ۱۳۹۷، ۱۷:۲۹

رئیس پلیس راه راهور ناجا:

روزانه بین ۴۰ تا ۵۰ نفر در تصادفات رانندگی کشور کشته می شوند

روزانه بین ۴۰ تا ۵۰ نفر در تصادفات رانندگی کشور کشته می شوند

رئیس پلیس راه راهور ناجا گفت: روزانه بین ۴۰ تا ۵۰ نفر در تصادفات رانندگی کشور کشته می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حمیدی رئیس پلیس راه راهور ناجا با اشاره به آمار افرادی که در تصادف‌های رانندگی جان خود را از دست می‌دهند اظهار کرد: برابر آمارها روزانه بین ۴۰ تا ۵۰ نفر در تصادفات رانندگی کل کشور کشته می شوند.

وی افزود: اقدامات پلیس به حد نهایی خود در کاهش تلفات تصادفات رسیده و با وضعیت فعلی اعتبارات، سفرها و و ... نمی‌توان بیش از این تصادفات رانندگی را کاهش داد.

رئیس پلیس راه راهور ناجا تصریح کرد: اصلاح قوانین و افزایش بازدارندگی آنها، کاهش مصرف سوخت، استفاده از سامانه های جدید و اصلاح وضعیت راه و افزایش ایمنی خودروها از جمله ضروریات برای تداوم کاهش کشته های تصادفات رانندگی است که مسئولان باید در این خصوص فکری اساسی کنند.

کد مطلب 4517602

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