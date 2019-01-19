پیشنهاد ترامپ برای حل بحران تعطیلی دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس‌جمهور آمریکا بامداد یکشنبه پیشنهادش را برای حل بحران تعطیلی بخش های دولت و دیوار مرزهای جنوبی ارائه کرد.

بر اساس این گزارش، دونالد ترامپ که در کاخ سفید سخن می گفت، پیشنهاد کرد در مقابل تأمین بودجه ۵.۷ میلیارد دلاری برای ساخت دیوار حائل در مرزهای جنوبی با مکزیک، با تمدید برنامه موسوم به «داکا» برای محافظت از مهاجرانی که در کودکی در آمریکا به دنیا آمده‌اند موافقت خواهد کرد.

رئیس جمهور آمریکا بار دیگر با تاکید بر لزوم اجرای طرح مرزی اش، گفت: متاسفانه نظام مهاجرتی ما به شدت از هم پاشیده است. در طول سالهای طولانی بسیاری از روسای جمهور ما به این مسئله توجه نکرده اند. نوعی بحران انسانی در مرزهای جنوبی ما در جریان است. هزاران کودک در مرزهای جنوبی ما هدف سوء استفاده شبکه های قاچاق انسان قرار می گیرند.

این در حالی است که «نانسی پلوسی» رئیس مجلس نمایندگان آمریکا پیش از سخنرانی ترامپ اعلام کرد که این سخنرانی، پیشنهاد جدیدی به همراه ندارد و ترامپ همچنان بر خواسته های غیر منطقی خود تاکید می کند.

گفتنی است که تعطیلی دولت آمریکا به دلیل عدم توافق ترامپ با کنگره درباره بودجه حدودا ۶ میلیارد دلاری مورد درخواست وی برای اتمام ساخت دیوار مرزی میان این کشور با مکزیک وارد چهارمین هفته خود شده و اعتراضات زیادی را نیز در پی داشته است.