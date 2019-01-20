برگزاری بیش از ۲۰۰ دوره آموزشی مهارتی در دانشگاه پیام نور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور، غلامرضا بخشی خانیکی با اشاره به کسب مقام اول این دانشگاه در زمینه برگزاری دوره های مهارتی آموزشی و درآمدزایی گفت: بیش از ۲۰۰ عنوان دوره آموزشی با نظارت و هدایت مسئولان ستاد در دانشگاه پیام نور استان تهران برگزار شده است.

وی گذار از دانشگاه نسل دوم و سوم را راهکار ناگزیر دانشگاه های دنیا خواند و خاطر نشان کرد: ما هم سعی می کنیم با جدیت تمام در حفظ و ارتقای کیفیت آموزشی، بسترهای لازم را برای این دگرگونی و افزایش توانمندی کارآفرینی و مهارتی مخاطبان این دانشگاه فراهم کنیم.

رئیس دانشگاه پیام نور استان تهران توجه به حوزه مهارت آموزی را بسیار حائز اهمیت خواند و افزود: خوشبختانه علاوه بر دوره های مهارتی و درآمدزایی، در حوزه پژوهش و حوزه امور دانشجویی هم همکاران ما مقام اول را کسب کرده اند.