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۳۰ دی ۱۳۹۷، ۹:۱۸

پس از تعویق چندباره و با محموله سری؛

ماهواره جاسوسی آمریکا به مدار زمین رفت

ماهواره جاسوسی آمریکا به مدار زمین رفت

روز گذشته یک موشک «دلتا ۴هوی» ماهواره جاسوسی آمریکا را به مدار زمین برد. پرتاب این ماهواره از سال گذشته تاکنون بارها به دلایل مختلف به تعویق افتاده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، یک موشک Delta4 Heavy  با ارتفاع ۷۱ متر، ماهواره جاسوسی آمریکا را از مقر «وندر برگ» در کالیفرنیا به مدار زمین برد.

این ماهواره متعلق به National Reconaissance Office  است که مسئولیت  ماهواره های شناسایی  نظامی آمریکا را برعهده دارد. ۴ دقیقه پس از پرتاب بوستر خارجی موشک از آن جدا شد و پس از آن نیز بوستر بخش اول موشک جدا شد. به دلیل محرمانه بودن بار موشک، شرکت United Launch Alliance ویدئوی فرایند پرتاب را بلافاصله منتشر نکرد. همچنین جزئیات این ماموریت که NROL-71 نام دارد، نیز فاش نشده است. 

پرتاب این ماهواره از سال گذشته تاکنون چند بار به تعویق افتاده بود. 

نشتی هیدروژن، وزش بادهای شدید و مشکل در تجهیزات مخابرات زمینی از جمله عواملی بودند که به عنوان دلایل لغو شدن پرتاب ماهواره جاسوسی اعلام شده بودند.

کد مطلب 4517916

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