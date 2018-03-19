«فروزان» به «ملبورن» می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «فروزان» به کارگردانی میرعباس خسروی نژاد در بخش رقابتی جشنواره ملبورن استرالیا حضور خواهد داشت.

جشنواره فیلم های مستقل ملبورن (MCIFA) به صورت ماهانه و سالانه برای فیلمسازان در سراسر جهان برگزار می شود و ماموریت این جشنواره نمایش فیلم های خلاق، الهام بخش و تخیلی است که به صورت مستقل ساخته شده اند.

فیلم کوتاه «فروزان» داستان زن جوانی است که شوهرش فوت شده و با دو فرزند کوچکش در روستا زندگی می کنند. او سعی می کند از گله گوسفندانش در مقابل حمله شبانه دزد ها محافظت کند.

برندگان جشنواره ماه مارس، در اول آوریل ۲۰۱۸ اعلام خواهند شد و در ۱۴ اکتبر ۲۰۱۸ برندگان نهایی جشنواره سالیانه در شهر ملبورن معرفی خواهند شد.

عوامل این فیلم کوتاه که در روستاهای اطراف خرم آباد فیلمبرداری شده است عبارتند از نویسنده و کارگردان: میرعباس خسروی نژاد، فیلمبردار: صادق سوری، صدابردار: هادی ساعد محکم، مدیر تولید: فردوس خسروی نژاد، تدوین: میرعباس خسروی نژاد، صداگذار: حسین قورچیان، تصحیح رنگ: رضا تیموری، بازیگران: فروزان رضاییان، فریبا سگوند، عیدی علی نژاد، مریم احمدی، تهیه کننده: انجمن سینمای جوان ایران (دفتر خرم آباد).