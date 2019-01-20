۷۰ طرح پژوهشی حوزه علوم شناختی داوری شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور توسعه و گسترش دانش علوم شناختی و بهره مندی محققان و دانش پژوهان از چتر حمایتی ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی، نشست هم اندیشی، بررسی و داوری طرح های پژوهشی درحوزه های علوم شناختی در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.

در این نشست بیش از ۷۰ طرح پژوهشی در حوزه های مرتبط با دانش علوم شناختی مربوط به نهمین فراخوان این طرح ها مورد بررسی و داوری قرار گرفت.

در نهمین فراخوان طرح های پژوهشی که در سال جاری برگزار شد، بیش از ۷۰ طرح در حوزه های روانشناسی شناختی، مدل سازی شناختی، بازتوانی شناختی، علوم اعصاب شناختی، فناوری شناختی، آموزش و پرورش شناختی، فلسفه، زبانشناسی شناختی، روانسنجی و نگاشت مغز توسط محققان، اساتید و متخصصان برای بررسی و بهره مندی از چتر حمایتی از ۴۰ مرکز دانشگاهی در سراسر کشور به ستاد علوم شناختی ارسال شد.

دکتر حسین عزیزی کارشناس ارشد ستاد توسعه علوم شناختی گفت: نتایج بررسی این تعداد از طرح های پژوهشی در حوزه های علوم شناختی، در آینده نزدیک در کارگروه تخصصی بخش پژوهش این ستاد مشخص و اطلاع رسانی خواهد شد.

وی افزود: تاکنون در ۸ مرحله فراخوان حمایت از طرح ­های تحقیقاتی از سوی ستاد توسعه علوم شناختی حدود ۲۰۰ طرح پژوهشی و مطالعاتی در حوزه علوم و فناوری­ های شناختی در مراکز علمی کشور تحت پوشش حمایت های ستاد علوم شناختی قرار گرفته است.

کارشناس ارشد ستاد توسعه علوم شناختی خاطر نشان کرد: از میان طرح های تحقیقاتی در حوزه های علوم شناختی تحت حمایت این ستاد، شماری از طرح تکمیل و به نتیجه رسیده است، بطوری که هفته گذشته نتایج کاربردی چهار طرح در حوزه نورواپتیک و تصویربرداری از مغز در پژوهشکده لیزر و پلاسما دانشگاه شهید بهشتی با همکاری مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گرفت.

عزیزی یادآور شد: ستاد علوم شناختی در راستای سیاست های این ستاد می کوشد با حمایت از طرح های پژوهشی زمینه ترویج دانش علوم شناختی در سطح کشور هرچه بیشتر فراهم و انگیزه فعالیت های علمی و تحقیقاتی در حوزه های علوم و فناوری های شناختی‌ گسترش یابد.