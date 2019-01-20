پوستر بازی موبایلی انیمیشن «آخرین داستان» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استودیو هورخش، بازی «فره ایزدی» به کارگردانی بابک ارجمند و تهیه‌کنندگی مشترک احسان و آرمان رهگذر که در سبک «۲D Side Scroller» ساخته شده از محصولات جانبی انیمیشن سینمایی «آخرین داستان» است.

در خلاصه خط روایی این بازی آمده است که؛ «انسان‌ها به کمک فره ایزدی به قدرت و دانش بالاتری دست پیدا کرده بودند، اما این طمع قدرت باعث گمراهی و نابودی آن‌ها می‌شود. فره ایزدی از انسان‌ها جدا شده و در معرض نابودی توسط تاریکی قرار می‌گیرد. اما قهرمانانی پیدا می‌شوند که برای دفاع از روشنایی، در مقابل تاریکی‌ها می‌ایستند. قهرمانان و نور برای بقا به یکدیگر نیاز دارند.»

این بازی قابل‌نصب بر موبایل و تبلت‌هایی است که دارای سیستم‌عامل اندروید و IOS هستند. بازی به‌صورت اکشن سریع (Fast paced Hack & Slash) بوده و پیشروی در این بازی نیازمند عکس‌العمل بالا و استفاده درست از توانایی‌هاست. با سخت‌تر شدن تدریجی بازی، سرعت عمل بالاتر، استفاده از توانایی‌ها و شناختن محیط، دشمنان و در آخر قوی‌تر کردن کاراکتر و یا استفاده از کاراکترهای مختلف نقش بیشتری ایفا می‌کنند.

تاریخ رونمایی از این بازی به‌زودی اعلام خواهد شد.

انیمیشن سینمایی «آخرین داستان» به‌زودی در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر و یازدهمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران در بخش اصلی به نماش درمی‌آید.

عوامل تولید بازی عبارت‌اند از؛ تهیه‌کنندگان: آرمان رهگذر، احسان رهگذر، تهیه‌کننده اجرایی: اشکان رهگذر، کارگردان: بابک ارجمند، کارگردان هنری: سینا پاکزاد کسری، طراح کانسپت و بکگراند: سینا پاکزاد کسری و فرانک دهقانی، کارگردان تکنیکی: فرانک دهقانی، طراح بازی (گیم دیزاینر): روزبه سیفوری، سرپرست برنامه نویسان: مهیار علیزاده، انیماتورها: پیمان چینی چیان، سیاوش هاشم زاده، علی هنرپور، علیرضا نقی زاده و بابک ارجمند، انیمیشن بکگراند: سیاوش هاشم زاده و علی هنرپور، طراحی UI: سینا پاکزاد کسری، برنامه نویسان: مهیار علیزاده، سید اشکان فاضل، امیر معتمدی، سینا ذاکر، محمد محمد زاده پارچین و آیدین تیموری، طراحی و ترکیب صدا: علی کلانتری، صدا پیشگان: سیاوش نوروزی، فرزاد برهمن، محسن قلمبر و ساره مهجوبیان، موسیقی : موسیقی انتخابی از انیمیشن سینمایی آخرین داستان – کریستف رضاعی، مدیر تولید: سعید عباسی، طراح گرافیک: الهام قاسمی، پشتیبانی IT: پیمان تاران ، نیما توکلی، علی محمودی / سرپرست تیم IT : احسان رهگذر، سینماتیک: طراح کانسپت و تصویرگر: سینا پاکزاد کسری، موشن دیزاین و کامپوزیت: کیاوش پارسا، انیماتور: مسعود مرادی – بابک ارجمند، استوری برد و استوری ریل: بابک ارجمند، مدیر داخلی و اداری: تارا صدیقی، مشاور رسانه ای: زهرا نجفی، روابط عمومی: پردیس پرمون، بهار تهجد، مهدی عبدلی، امور مالی: جواد صفری، سمانه عباسی، زهره کرامتی، امور بین الملل: طاها مقدم پور، شادی وثوقی و امور جشنواره ها: الناز قربانی، با تشکر از احسان حاجی علی رضایی