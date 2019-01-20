معرفی برندگان انجمن تهیه کنندگان/ «کتاب سبز» موفقیت دیگری کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، در مراسم معرفی برندگان انجمن تهیه کنندگان آمریکا، «کتاب سبز» به کارگردانی پیتر فارلی در بخش فیلم سینمایی موفق به کسب جایزه داریل اف. زانوک شد. این فیلم موفق شد تا «کوکلاکس کلان سیاه‌پوست»، «پلنگ سیاه»، «حماسه کولی»، «آسیایی‌های خرپول»، «سوگلی»، «یک مکان آرام»، «روما»، «ستاره‌ای متولد ‌شده» و «معاون» را پشت سر بگذارد.

کسب این جایزه به معنی احتمال زیاد برای کسب جایزه اسکار در این بخش است.

سال پیش « شکل آب» ساخته گی‌یرمو دل تورو هم جایزه انجمن و هم جایزه اسکار را در بخش تهیه فیلم از آن خود کرده بود.

در بخش مستند «همسایه من نمی‌شوی؟» ساخته مورگان نویل برنده جایزه انجمن تهیه کنندگان شد و «اسپایدرمن: در اسپایدر-ورس» جایزه بهترین فیلم انیمیشن سال را برد. شرکت سونی پیکچرز ریلیزینگ تهیه کننده فیلم است.

جوایز بخش تلویزیونی نیز برندگان خود را داشت که عبارتند بودند از: فصل ششم «آمریکایی‌ها» که جایزه نورمن فلتن را برای بهترین سریال درام از آن خود کرد. جایزه دنی تامس هم برای بهترین سریال کمدی به فصل دوم «خانم میزل شگفت‌انگیز» از آمازون رسید. «قتل جانی ورساچه: داستان جنایی آمریکایی» از اف‌ایکس نیز جایزه دیوید ال. وولپر را برای بهترین سریال کوتاه برد و «فارنهایت ۴۵۱» از اچ‌بی‌او جایزه بهترین فیلم تلویزیونی را از آن خود کرد.

جایزه بهترین برنامه تلویزیونی غیرداستانی نیز به فصل‌های ۱۱ و ۱۲ «آنتونی بوردین: مکان‌های ناشناخته» اهدا شد و شوی جان اولیور بهترین برنامه تلویزیونی زنده شد.