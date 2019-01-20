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۳۰ دی ۱۳۹۷، ۱۵:۱۵

استاندار مرکزی عنوان کرد؛

ضرورت ساماندهی سیستم حمل و نقل عمومی اراک در راستای کاهش آلودگی

ضرورت ساماندهی سیستم حمل و نقل عمومی اراک در راستای کاهش آلودگی

اراک- استاندار مرکزی بر ضرورت ساماندهی سیستم حمل و نقل عمومی شهر اراک به منظور کاهش آلودگی هوای این شهر تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده پیش از ظهر یکشنبه در نشست کارگروه طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک اظهار داشت: طی ۹ ماهه سال جاری تعداد روزهای ناسالم هوای اراک نسبت به سال گذشته کاهش داشته که نشان می‌دهد برخی پیگیری‌ها در این زمینه اثربخش بوده است.

استاندار مرکزی افزود: در همین راستا نیاز است که در رابطه با وضعیت حمل و نقل عمومی شهر اراک به منظور کاهش آلودگی هوای این شهر تصمیمات و اقدامات اصولی و کارساز انجام شود؛ دادستان اراک نیز بر این قضیه تاکید دارد و این مساله مطالبه‌ ای بر حق است.

آقازاده بیان کرد: باید یک ساماندهی اصولی در رابطه با سیستم حمل و نقل عمومی در شهر اراک صورت پذیرد و از وضعیت کنونی خارج شود. همچنین ضروری است که از تردد خودروهای آلاینده جلوگیری شود و در رابطه با گسترش استفاده از دوچرخه فرهنگ‌سازی صورت پذیرد.

استاندار مرکزی خاطرنشان ساخت: اتوبوس های جدیدی که از سوی شهرداری اراک خریداری شده باید هر چه سریعتر به ناوگان حمل و نقل عمومی این شهر وارد و فعال شوند و مورد استفاده قرار گیرند تا اتوبوس های فرسوده و عامل آلودگی کنار گذاشته شوند.

وی در بخش دیگر سخنان خود عنوان کرد: صنوف آلاینده و خودرویی باید در اسرع وقت از داخل شهر به شهرک خودروی اراک انتقال یابند و می طلبد که شورای شهر در این زمینه پیگیری و تاکید جدی داشته باشد و همچنین صاحبان مشاغل خودرویی نیز در این زمینه باید حتما همکاری لازم را انجام دهند.

استاندار مرکزی تصریح کرد: در این رابطه استانداری مرکزی نیز پیگیری و حمایت لازم را انجام خواهد داد تا هر چه سریعتر مشاغل آلاینده و مزاحم از شهر خارج و در شهرک خودروی اراک مستقر شوند.

کد مطلب 4518482

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