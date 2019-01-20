ضرورت ساماندهی سیستم حمل و نقل عمومی اراک در راستای کاهش آلودگی

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده پیش از ظهر یکشنبه در نشست کارگروه طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک اظهار داشت: طی ۹ ماهه سال جاری تعداد روزهای ناسالم هوای اراک نسبت به سال گذشته کاهش داشته که نشان می‌دهد برخی پیگیری‌ها در این زمینه اثربخش بوده است.

استاندار مرکزی افزود: در همین راستا نیاز است که در رابطه با وضعیت حمل و نقل عمومی شهر اراک به منظور کاهش آلودگی هوای این شهر تصمیمات و اقدامات اصولی و کارساز انجام شود؛ دادستان اراک نیز بر این قضیه تاکید دارد و این مساله مطالبه‌ ای بر حق است.

آقازاده بیان کرد: باید یک ساماندهی اصولی در رابطه با سیستم حمل و نقل عمومی در شهر اراک صورت پذیرد و از وضعیت کنونی خارج شود. همچنین ضروری است که از تردد خودروهای آلاینده جلوگیری شود و در رابطه با گسترش استفاده از دوچرخه فرهنگ‌سازی صورت پذیرد.

استاندار مرکزی خاطرنشان ساخت: اتوبوس های جدیدی که از سوی شهرداری اراک خریداری شده باید هر چه سریعتر به ناوگان حمل و نقل عمومی این شهر وارد و فعال شوند و مورد استفاده قرار گیرند تا اتوبوس های فرسوده و عامل آلودگی کنار گذاشته شوند.

وی در بخش دیگر سخنان خود عنوان کرد: صنوف آلاینده و خودرویی باید در اسرع وقت از داخل شهر به شهرک خودروی اراک انتقال یابند و می طلبد که شورای شهر در این زمینه پیگیری و تاکید جدی داشته باشد و همچنین صاحبان مشاغل خودرویی نیز در این زمینه باید حتما همکاری لازم را انجام دهند.

استاندار مرکزی تصریح کرد: در این رابطه استانداری مرکزی نیز پیگیری و حمایت لازم را انجام خواهد داد تا هر چه سریعتر مشاغل آلاینده و مزاحم از شهر خارج و در شهرک خودروی اراک مستقر شوند.