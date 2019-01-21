ساخت دستگاهی برای ایجاد طراوت و شادابی پوست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد توسعه فناوری نانو، شرکت روسوی (Rossui) اعلام کرد که ابزاری مبتنی بر گرافن به‌منظور محافظت از پوست را تولید کرده است. Rossui Air Face محصولی است که در آن از گرافن برای جوانی و شادابی پوست استفاده شده‌است.

این ابزار، سبک و شفاف بوده و می‌توان آن را در هر کجایی مورد استفاده قرار داد بدون این که تداخلی با کارهای روزمره داشته باشد. ضخامت آن ۰.۳ میلیمتر بوده و ۶۰ گرم وزن دارد. این ابزار بسیار سبک بوده و هیچ دردی تولید نمی‌کند و در عین حال می‌تواند شادابی پوست را حفظ کند.

این دستگاه با استفاده از امواج مادون قرمز، سفیدشدن پوست، حذف حفره‌های ریز، صاف‌کردن پوست، سم‌زدایی و مرطوب‌کردن پوست را انجام می‌دهد. این ویژگی‌ها موجب بهبود شرایط پوست کاربر می‌شود.

در این دستگاه از یک ماسک صورت حاوی گرافن و یک منبع تغذیه ۱۰ هزار میلی‌آمپرساعتی استفاده شده‌است. استفاده از این دستگاه بسیار ساده بوده و می‌توان آن را در ۵ سطح مختلف متناسب با نیاز و شرایط پوستی کاربر استفاده کرد.

زمانی که گرافن گرم می‌شود، این ماده شروع به تابش امواج مادون قرمز با طول موج‌های ۵ تا ۱۵ میکرون می‌کند که این امواج توسط بدن جذب می‌شود. این امواج امکان نفوذ به داخل پوست را داشته و در آنجا با مولکول‌های آب رزونانس ایجاد می‌کند که این کار موجب تجزیه آب می‌شود و سلول‌های پوست را فعال می‌کند. تجزیه آب موجب تولید و تکثیر سلول‌های پوست شده، سطح پوست را صاف کرده و مواد سمی را نیز از بین می‌برد که این کار در نهایت موجب شادابی پوست می‌شود.