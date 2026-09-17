مدیران تکراری فارس باید جای خود را به جوانان بدهند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی امیری عصر پنجشنبه در نشست با جمعی از فعالان دانشجویی دانشگاه‌های شیراز، کادرسازی را یکی از نیازهای جدی نظام مدیریتی کشور دانست و گفت: برای استمرار مسیر پیشرفت، باید زمینه حضور نسل جدیدی از مدیران در عرصه‌های مختلف فراهم شود.

وی افزود: اگر همواره افراد تکراری در مسئولیت‌های مدیریتی حضور داشته باشند، فرصت برای ظهور و بروز استعدادهای جدید کاهش می‌یابد؛ بنابراین باید به جوانان میدان داد تا توانمندی‌های خود را در عرصه مدیریت نشان دهند.

استاندار فارس با اشاره به سال‌های نخست پیروزی انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس بیان کرد: در آن مقطع، بسیاری از مسئولیت‌های مهم کشور به جوانانی سپرده شد که در سنین پایین قرار داشتند و همین اعتماد، زمینه‌ساز شکل‌گیری نسل مؤثری از مدیران شد.

امیری ادامه داد: در دهه پنجم انقلاب نیز باید همین نگاه به جوانان تقویت شود و فرصت نقش‌آفرینی آنان در سطوح مختلف مدیریتی فراهم شود.

وی یکی از مسائل موجود را ضعف در فرآیند کادرسازی دانست و گفت: امروز اگر جوانی توانمند در عرصه‌ای ظهور می‌کند، در بسیاری از موارد این اتفاق نتیجه تلاش شخصی اوست، در حالی که تربیت مدیر باید یک فرآیند هدفمند و نظام‌مند باشد.

اجرای طرح «مدیران فردا» در فارس

استاندار فارس با اشاره به تجربه خود در دوران ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اجرای طرح «مدیران فردا» از پیگیری طرحی مشابه در استان خبر داد.

امیری گفت: این طرح با هدف شناسایی جوانان مستعد و آماده‌سازی آنان برای پذیرش مسئولیت‌های مدیریتی در حال اجراست و پیش‌بینی می‌شود طی یک تا یک‌سال‌ونیم آینده به نتایج مشخصی برسد.

وی با دعوت از تشکل‌های دانشجویی برای مشارکت در این فرآیند افزود: دانشجویان می‌توانند با ارائه طرحی مشخص درباره چگونگی استفاده از ظرفیت جوانان و نخبگان دانشگاهی، به ایجاد یک ساختار منسجم برای مشارکت آنان در مدیریت استان کمک کنند.

تجربه مدیران در کنار ایده جوانان

استاندار فارس استفاده از ظرفیت نسل‌های مختلف را ضروری دانست و اظهار کرد: مدیریت مطلوب نیازمند تلفیق تجربه پیشکسوتان با شور، ابتکار و نوآوری جوانان است.

امیری افزود: نظام اداری باید به گونه‌ای طراحی شود که تجربه مدیران باتجربه در کنار ایده‌های نسل جوان قرار گیرد و از این ترکیب برای تصمیم‌گیری و حل مسائل استفاده شود.

وی خطاب به دانشجویان گفت: شما دانشمندان و مدیران آینده کشور هستید و باید در طراحی سازوکاری که بتواند پیوند میان تجربه و جوانی را در استان ایجاد کند، نقش‌آفرین باشید.

شایستگی؛ محور انتصابات در فارس

استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود درباره رویکرد مدیریت استان در انتصابات نیز گفت: در انتخاب مدیران، شایستگی و پذیرش گفتمان دولت مورد توجه قرار گرفته و تلاش شده است از ظرفیت طیف‌های مختلف همراه دولت، بانوان و جریان‌های گوناگون استفاده شود.

امیری با تأکید بر اینکه ایران برای تمام ایرانیان است گفت: همه ایرانیان در سرنوشت کشور سهم دارند و در فرآیند حکمرانی باید ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مختلف جامعه مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین بر ضرورت بازنگری در نگاه فرهنگی و اجتماعی در دهه پنجم انقلاب تأکید کرد و گفت: در شرایط امروز باید نگاه فراگیرتری به جامعه و انسان داشت و تفاوت‌های سلیقه‌ای نباید به مانعی برای ارتباط با جوانان تبدیل شود.

استاندار فارس با بیان اینکه دهه پنجم انقلاب نیازمند تغییر پارادایم و ریل حرکت است، خاطرنشان کرد: مسائل زیرین جامعه باید با رویکردی جدید مورد توجه قرار گیرد و نگاه مدیریتی کشور باید بتواند همه اقشار و ظرفیت‌های جامعه را در بر بگیرد.