ایلام در نرخ مشارکت اقتصادی در رتبه ۳۱ کشور قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله نورمحمدی ظهر پنجشنبه در جلسه توسعه و برنامه ریزی استان اظهار داشت:نرخ مشارکت اقتصادی ایلام در بهار امسال حدود ۳۹.۳ درصد بوده که استان را در رتبه ۳۱ کشور قرار داده است و فاصله قابل توجهی با میانگین کشور داریم.

وی بیان کرد: بر اساس آمار سال گذشته، میانگین درآمد سرانه خانوارهای شهری استان حدود ۲۱۴ میلیون تومان و خانوارهای روستایی حدود ۵۵۵ میلیون تومان در سال بوده است.

نورمحم به عنوان کرد: نرخ تورم سالانه استان در سال ۱۴۰۲ حدود ۵۸ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه در مردادماه امسال ۴۶.۱ درصد گزارش شده است و سهم اقتصاد غیرنفتی ایلام از تولید ناخالص داخلی کشور نیز حدود ۰.۳۶ درصد است.

وی ادامه داد:مجموعه این شاخص‌ها نشان می‌دهد که باید در شیوه مدیریت اقتصادی استان بازنگری کنیم و از مدیریت تولیدمحور به سمت مدیریت درآمدمحور حرکت کنیم.

وی گفت: مرز ۴۳۰ کیلومتری با عراق نباید صرفاً به مسیر عبور کالا و تردد زائران اربعین محدود شود، بلکه باید از این ظرفیت برای ایجاد ارزش افزوده، توسعه تجارت و ایجاد اشتغال استفاده کنیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اضافه کرد:کشاورزی، آب، نفت و گاز، منابع طبیعی و گردشگری حوزه‌های مهمی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.