تیم فوتسال دلسوختگان قم از سد شهرداری ساوه گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال دلسوختگان اهل‌بیت(ع) قم در چارچوب هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور، عصر پنجشنبه در دیداری خانگی برابر شهرداری ساوه قرار گرفت و موفق شد حریف خود را با نتیجه ۲ بر یک شکست دهد.



نماینده فوتسال قم در این مسابقه که در خانه برگزار شد، با به ثمر رساندن دو گل توسط مصطفی موسوی‌خواه، دومین پیروزی خود در دیدارهای خانگی این فصل را به دست آورد.



دلسوختگان قم با کسب این سه امتیاز، مجموع امتیازات خود را به عدد هفت رساند و در جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور با یک پله صعود در جایگاه هفتم قرار گرفت.



دلسوختگان جایگاه هفتم را به دست آورد



تیم شهرداری ساوه نیز پس از پایان این مسابقه سه امتیازی باقی ماند و در رده دوازدهم جدول ۱۴ تیمی لیگ برتر فوتسال کشور قرار گرفت.



دلسوختگان اهل‌بیت(ع) قم با پیروزی برابر شهرداری ساوه، دومین برد خود در بازی‌های خانگی را رقم زد و سه امتیاز دیگر به اندوخته خود در جدول رقابت‌ها اضافه کرد.



در هفته پنجم لیگ برتر فوتسال، نماینده قم توانست با نتیجه ۲ بر یک از سد شهرداری ساوه عبور کند تا ضمن افزایش امتیازات خود، یک پله نیز در جدول رده‌بندی صعود کند.



نماینده قم به اصفهان می‌رود



تیم دلسوختگان اهل‌بیت(ع) قم در ادامه مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور، سوم مهرماه در هفته ششم رقابت‌ها به میدان خواهد رفت.



نماینده قم در این دیدار خارج از خانه برابر تیم پالایش نفت اصفهان صف‌آرایی خواهد کرد تا ششمین مسابقه خود در فصل جاری لیگ برتر فوتسال را برگزار کند.