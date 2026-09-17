احمدرضا اجتهادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی با مشارکت مردم از اواخر سال ۱۴۰۱ و با دستور رئیس جمهور آغاز شد و استان قم نیز همگام با برنامه ملی، اجرای این طرح را دنبال کرده است.



مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان قم با اشاره به پروژه‌های تعریف‌شده در قالب این نهضت افزود: در مجموع ۷۹ پروژه برای استان قم پیش‌بینی شده که بیش از ۸۰۰ کلاس درس را شامل می‌شود و اجرای این طرح‌ها در راستای توسعه فضاهای آموزشی استان در حال پیگیری است.



وی ادامه داد: از مجموع پروژه‌های تعریف‌شده، ۲۴ پروژه در سال ۱۴۰۴ به مرحله بهره‌برداری و تحویل رسید و تلاش مجموعه نوسازی و تجهیز مدارس استان این است که روند اجرای طرح‌ها در سال جاری با سرعت بیشتری دنبال شود.



اجتهادی تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، هدف این است که تعداد پروژه‌های تکمیل‌شده از ۲۴ پروژه سال گذشته به ۵۰ پروژه تا پایان سال ۱۴۰۵ افزایش پیدا کند و بخش قابل توجهی از پروژه‌های پیش‌بینی‌شده در این نهضت به سرانجام برسد.



مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان قم با تأکید بر نقش تأمین منابع در تحقق این برنامه گفت: رسیدن به هدف تعیین‌شده نیازمند تأمین منابع مورد نیاز است و در کنار آن، همراهی خیران نیز در پیشبرد پروژه‌های آموزشی اهمیت دارد.



وی افزود: پیگیری‌های لازم برای تأمین منابع و تکمیل پروژه‌ها در حال انجام است و مجموعه نوسازی مدارس استان تلاش می‌کند با استفاده از ظرفیت‌های موجود، روند اجرای طرح‌ها را استمرار بخشد.



اجتهادی با اشاره به هدف‌گذاری صورت‌گرفته برای سال ۱۴۰۵ بیان کرد: تکمیل بیش از ۲۵ پروژه در سال جاری در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌شود با ادامه پیگیری‌ها، این هدف محقق شود.



وی خاطرنشان کرد: افزایش تعداد پروژه‌های تحویلی از ۲۴ پروژه در سال ۱۴۰۴ به ۵۰ پروژه تا پایان سال ۱۴۰۵ هدفی است که برای استان دنبال می‌شود و تحقق آن مستلزم تأمین منابع و تداوم همراهی خیران است.



مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان قم با بیان اینکه اجرای همه پروژه‌های پیش‌بینی‌شده در یک سال امکان‌پذیر نیست، گفت: تکمیل پروژه‌های باقی‌مانده نیز در سال‌های ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ دنبال خواهد شد تا مجموع طرح‌های تعریف‌شده در نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی به سرانجام برسد.



اجتهادی تأکید کرد: رسیدن به هدف تعیین‌شده برای سال ۱۴۰۵ کار دشواری است، اما پیگیری برای تحقق آن ادامه خواهد داشت و مجموعه نوسازی و تجهیز مدارس استان در این مسیر تلاش می‌کند.



وی اضافه کرد: بر اساس برنامه موجود، از مجموع ۷۹ پروژه تعریف‌شده برای قم، تکمیل ۵۰ پروژه تا پایان سال ۱۴۰۵ هدف‌گذاری شده و برای اجرای باقی پروژه‌ها نیز برنامه‌ریزی در سال‌های بعد ادامه خواهد داشت.



مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان قم گفت: روند اجرای این طرح‌ها با هدف افزایش ظرفیت فضاهای آموزشی و پرورشی استان دنبال می‌شود و تحقق برنامه‌های پیش‌بینی‌شده به استمرار تأمین منابع و مشارکت خیران وابسته است.