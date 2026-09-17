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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۱۲

تکمیل ۵۰ پروژه آموزشی قم تا پایان سال ۱۴۰۵ هدف‌گذاری شد

تکمیل ۵۰ پروژه آموزشی قم تا پایان سال ۱۴۰۵ هدف‌گذاری شد

قم- مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس قم از هدف‌گذاری برای تکمیل ۵۰ پروژه آموزشی از مجموع ۷۹ پروژه نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی استان تا پایان سال ۱۴۰۵ خبر داد.

احمدرضا اجتهادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی با مشارکت مردم از اواخر سال ۱۴۰۱ و با دستور رئیس جمهور آغاز شد و استان قم نیز همگام با برنامه ملی، اجرای این طرح را دنبال کرده است.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان قم با اشاره به پروژه‌های تعریف‌شده در قالب این نهضت افزود: در مجموع ۷۹ پروژه برای استان قم پیش‌بینی شده که بیش از ۸۰۰ کلاس درس را شامل می‌شود و اجرای این طرح‌ها در راستای توسعه فضاهای آموزشی استان در حال پیگیری است.

وی ادامه داد: از مجموع پروژه‌های تعریف‌شده، ۲۴ پروژه در سال ۱۴۰۴ به مرحله بهره‌برداری و تحویل رسید و تلاش مجموعه نوسازی و تجهیز مدارس استان این است که روند اجرای طرح‌ها در سال جاری با سرعت بیشتری دنبال شود.

اجتهادی تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، هدف این است که تعداد پروژه‌های تکمیل‌شده از ۲۴ پروژه سال گذشته به ۵۰ پروژه تا پایان سال ۱۴۰۵ افزایش پیدا کند و بخش قابل توجهی از پروژه‌های پیش‌بینی‌شده در این نهضت به سرانجام برسد.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان قم با تأکید بر نقش تأمین منابع در تحقق این برنامه گفت: رسیدن به هدف تعیین‌شده نیازمند تأمین منابع مورد نیاز است و در کنار آن، همراهی خیران نیز در پیشبرد پروژه‌های آموزشی اهمیت دارد.

وی افزود: پیگیری‌های لازم برای تأمین منابع و تکمیل پروژه‌ها در حال انجام است و مجموعه نوسازی مدارس استان تلاش می‌کند با استفاده از ظرفیت‌های موجود، روند اجرای طرح‌ها را استمرار بخشد.

اجتهادی با اشاره به هدف‌گذاری صورت‌گرفته برای سال ۱۴۰۵ بیان کرد: تکمیل بیش از ۲۵ پروژه در سال جاری در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌شود با ادامه پیگیری‌ها، این هدف محقق شود.

وی خاطرنشان کرد: افزایش تعداد پروژه‌های تحویلی از ۲۴ پروژه در سال ۱۴۰۴ به ۵۰ پروژه تا پایان سال ۱۴۰۵ هدفی است که برای استان دنبال می‌شود و تحقق آن مستلزم تأمین منابع و تداوم همراهی خیران است.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان قم با بیان اینکه اجرای همه پروژه‌های پیش‌بینی‌شده در یک سال امکان‌پذیر نیست، گفت: تکمیل پروژه‌های باقی‌مانده نیز در سال‌های ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ دنبال خواهد شد تا مجموع طرح‌های تعریف‌شده در نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی به سرانجام برسد.

اجتهادی تأکید کرد: رسیدن به هدف تعیین‌شده برای سال ۱۴۰۵ کار دشواری است، اما پیگیری برای تحقق آن ادامه خواهد داشت و مجموعه نوسازی و تجهیز مدارس استان در این مسیر تلاش می‌کند.

وی اضافه کرد: بر اساس برنامه موجود، از مجموع ۷۹ پروژه تعریف‌شده برای قم، تکمیل ۵۰ پروژه تا پایان سال ۱۴۰۵ هدف‌گذاری شده و برای اجرای باقی پروژه‌ها نیز برنامه‌ریزی در سال‌های بعد ادامه خواهد داشت.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان قم گفت: روند اجرای این طرح‌ها با هدف افزایش ظرفیت فضاهای آموزشی و پرورشی استان دنبال می‌شود و تحقق برنامه‌های پیش‌بینی‌شده به استمرار تأمین منابع و مشارکت خیران وابسته است.

کد مطلب 6950184

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