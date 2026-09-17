به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیاوش محبی، بعد از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از پیش‌بینی موج بازگشت مسافران سفرهای تابستانی از فردا خبر داد.

فرمانده پلیس راه کشور با اشاره به اینکه در مرحله پایانی تعطیلات سفرهای تابستانی هستیم، اظهار کرد: در اکثر محورهای مواصلاتی استان‌های سراسر کشور، به‌ویژه استان‌های زیارتی و سیاحتی مانند خراسان رضوی، قم، فارس، گیلان، مازندران و گلستان، شاهد ترافیک پرحجم و روان هستیم.

وی گفت: پیش‌بینی پلیس این است که از فردا شاهد موج بازگشت سفرهای تابستانی باشیم که به همین دلیل محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی پیش‌بینی شده است.

محبی با اعلام محدودیت‌های ترافیکی ابراز کرد: از فردا در محور چالوس و از محدوده مرزن‌آباد به سمت تهران یک‌طرفه می‌شود و محور هراز نیز از محدوده پاسگاه لاریجان تا پلور به‌صورت مقطعی، شمال به جنوب یک‌طرفه خواهد شد.

وی افزود: در آزادراه رودبار به منجیل نیز در صورت وجود ترافیک سنگین، این مسیر با حضور و اعلام پرسنل پلیس راه، از شمال به جنوب یک‌طرفه خواهد شد.

فرمانده پلیس راه کشور با توصیه به هموطنان برای بازگشت از سفر خاطرنشان کرد: مسافران در صورت مواجهه با ترافیک‌های سنگین به هیچ عنوان برای عبور عجله و شتاب نکنند و برای مسیر بازگشت، دو تا سه برابر زمان عادی وقت در نظر بگیرند.

وی ادامه داد: افرادی که مسیرهای طولانی را طی می‌کنند، به ازای هر دو ساعت رانندگی، ۱۵ دقیقه را در محل‌های مجاز به استراحت بپردازند و پس از تجدید قوا به مسیر ادامه دهند.

محبی تأکید کرد: رانندگان از ارتکاب تخلفات حادثه‌ساز، به‌ویژه سرعت و سبقت غیرمجاز که از مهم‌ترین علل وقوع تصادفات مرگبار در جاده‌های کشور است، پرهیز کنند.

وی اضافه کرد: بستن کمربند ایمنی نیز به‌عنوان یک فرشته نجات برای راننده و سرنشینان الزامی است و عوامل پلیس راه در صورت مشاهده این تخلف بدون اغماض با متخلفان برخورد خواهند کرد.

فرمانده پلیس راه کشور عنوان کرد: همه همکاران پلیس راه در طول محورهای مواصلاتی استان‌های سراسر کشور به‌صورت شبانه‌روزی حاضر هستند و تلاش می‌کنند تا هموطنان با آرامش و سلامت به مقاصد خود برسند.