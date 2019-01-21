گلایه انجمن سینماداران از مدیران فجر/ در جریان تصمیمات نیستیم

محمدقاصد اشرفی رییس انجمن سینماداران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اینکه احتمال دارد بلیتهای اختصاص داده شده به گیشه سینماها در جریان برگزاری سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر به صورت اینترنتی به فروش برسد، عنوان کرد: مسئولان برگزاری این جشنواره اصولا ما را در جریان امور قرار نمیدهند و از همین رو ما نمیتوانیم در کارها دخالتی داشته باشیم با این وجود به نظرم فروش بلیتها به صورت اینترنتی طرح خوبی است و مشکلی پیش نمیآورد ضمن اینکه مردم نیز به راحتی میتوانند بلیتهای مورد نظر خود را تهیه میکنند.
وی عنوان کرد: برای سینماداران فرقی ندارد که بلیتها در گیشه و یا به صورت اینترنتی فروخته شود چراکه در نهایت آنها حق السهم خود را دریافت میکنند.
اشرفی در پایان با تاکید بر اینکه دستاندرکاران جشنواره اصلا آنها را در جریان امور قرار نمیدهند و انجمن سینماداران اصولا از تصمیمات جشنواره خبردار نمیشوند، عنوان کرد: دستاندکاران جشنواره به نوعی هر کاری دلشان میخواهد انجام میدهند اما به هرحال آنچه که اهمیت دارد این است که جشنواره به خوبی برگزار شود و مردم بتوانند به فیلمهای موردعلاقهشان دسترسی پیدا کنند.
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